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即市新聞

12/01/2023 09:05

《思前想後－郭思治》大市先低後高不變或尋新高，惟或屬升浪尾聲

　　《思前想後》大市已開始步入１月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬
先低而後高，恒指暫是由３日之低位１９３０３點升至１１日之高位２１６８６點，即在短短５
個交易日內，累積之升幅已有達２３８３點，單論幅度當已不算小，但由於一個月之高低位是不
該同時出現於７個交易日之內，故在本月餘下之交易日，只要先低後高之形態不變，大市或仍會
候機再進一步往上尋月內之新高，再從年圖上看，大市目前之上望目標該為去年第二季之小雙頂
，即去年４月４日之高位２２５２３點與６月２８日之高位２２４４９點，但需指出，即使大市
能作進一步之推升，惟可能已屬是潮升浪之尾聲，因大市自去年１０月３１日低位１４５９７點
開始之上升，到本月９日高位２１４７０點止計，在短短１０周內，累積之總升幅已達６８７３
點，論幅度該已不算小，相對去年大市之跌幅為１０４５３點計（去年２月１０日之高位
２５０５０點跌至１０月３１日之低位１４５９７點），大市已反彈跌幅之６５﹒７％。
　
＊即使回調該屬正常調整，惟重越２５０５０點方確認牛市＊
　
　　再看移動線方面之表現，經過本月上旬之一輪急升後，大市已再度重越各組常用的平均移動
線，即是說，大市自去年１０月３１日低位１４５９７點開始之上升，技術上已由一個反彈市漸
發展成為一個中期升浪，而由於恒指及１０天線（約在２０６５９點左近）已相繼重越２５０天
線（約在２０３３１點左近），故整個大市技術上可能已進入新一輪之牛市之中，即是說，往後
大市即使見有回調，惟該只屬急升後之正常調整，消化過後，整個大市仍會再進一步往上尋頂，
其時較重要的阻力該為去年２月１０日之高位２５０５０點，因恒指必須成功重越２５０５０點
，方能正式確認已進入新一輪之牛市中。
　
＊若確認牛市料升幅不小，惟須穩企各平均線成交暢旺＊
　
　　不妨拉闊一點看，大市自２０１８年１月２９日高位３３４８４點開始之跌浪，該屬熊市一
期，其後見底於２０２０年３月１９日低位２１１３９點，即恒指共大跌１２３４５點，而自
２０２０年３月１９日低位開始之升浪，該屬熊市二期，其後見頂於２０２１年２月１８日之高
位３１１８３點，即恒指共回升１００４４點，而自２０２１年２月１８日高位３１１８３點開
始之跌浪，該屬熊市三期，其後見底於２０２２年１０月３１日之低位１４５９７點，即恒指累
積之跌幅共達１６５８６點，而由２０２２年１０月３１日低位１４５９７點開始之回升，一旦
被確認為新一輪之牛市，未來升幅該不會小，當然，恒指必須持續穩企於各組常用的平均移動線
之上，另外，成交金額亦必須保持暢旺。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四
刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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