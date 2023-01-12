《思前想後－郭思治》大市先低後高不變或尋新高，惟或屬升浪尾聲

《思前想後》大市已開始步入１月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬

先低而後高，恒指暫是由３日之低位１９３０３點升至１１日之高位２１６８６點，即在短短５

個交易日內，累積之升幅已有達２３８３點，單論幅度當已不算小，但由於一個月之高低位是不

該同時出現於７個交易日之內，故在本月餘下之交易日，只要先低後高之形態不變，大市或仍會

候機再進一步往上尋月內之新高，再從年圖上看，大市目前之上望目標該為去年第二季之小雙頂

，即去年４月４日之高位２２５２３點與６月２８日之高位２２４４９點，但需指出，即使大市

能作進一步之推升，惟可能已屬是潮升浪之尾聲，因大市自去年１０月３１日低位１４５９７點

開始之上升，到本月９日高位２１４７０點止計，在短短１０周內，累積之總升幅已達６８７３

點，論幅度該已不算小，相對去年大市之跌幅為１０４５３點計（去年２月１０日之高位

２５０５０點跌至１０月３１日之低位１４５９７點），大市已反彈跌幅之６５﹒７％。



＊即使回調該屬正常調整，惟重越２５０５０點方確認牛市＊



再看移動線方面之表現，經過本月上旬之一輪急升後，大市已再度重越各組常用的平均移動

線，即是說，大市自去年１０月３１日低位１４５９７點開始之上升，技術上已由一個反彈市漸

發展成為一個中期升浪，而由於恒指及１０天線（約在２０６５９點左近）已相繼重越２５０天

線（約在２０３３１點左近），故整個大市技術上可能已進入新一輪之牛市之中，即是說，往後

大市即使見有回調，惟該只屬急升後之正常調整，消化過後，整個大市仍會再進一步往上尋頂，

其時較重要的阻力該為去年２月１０日之高位２５０５０點，因恒指必須成功重越２５０５０點

，方能正式確認已進入新一輪之牛市中。



＊若確認牛市料升幅不小，惟須穩企各平均線成交暢旺＊



不妨拉闊一點看，大市自２０１８年１月２９日高位３３４８４點開始之跌浪，該屬熊市一

期，其後見底於２０２０年３月１９日低位２１１３９點，即恒指共大跌１２３４５點，而自

２０２０年３月１９日低位開始之升浪，該屬熊市二期，其後見頂於２０２１年２月１８日之高

位３１１８３點，即恒指共回升１００４４點，而自２０２１年２月１８日高位３１１８３點開

始之跌浪，該屬熊市三期，其後見底於２０２２年１０月３１日之低位１４５９７點，即恒指累

積之跌幅共達１６５８６點，而由２０２２年１０月３１日低位１４５９７點開始之回升，一旦

被確認為新一輪之牛市，未來升幅該不會小，當然，恒指必須持續穩企於各組常用的平均移動線

之上，另外，成交金額亦必須保持暢旺。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四

刊出）



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