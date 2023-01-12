【內房困局】內地專家稱百姓用三分一存款買樓，中國經濟就恢復

《經濟通通訊社１２日專訊》有「中國房地產之父」之稱的中房集團前董事長孟曉蘇，在第

三屆南方財富峰會上表示，如果中國百姓拿出三分之一的存款買樓和裝修，中國經濟就能恢復。

言論惹起爭議。

孟曉蘇稱，「中國老百姓去年又增加存款１５萬億元（人民幣．下同），如果讓１５萬億的

存款其中有三分一拿出來，恢復咱們對房屋的購買、裝修和其他的購買，那中國經濟不就能夠順

利恢復了嗎」。孟曉蘇近期在另一場活動上也表示，中國樓市在今年內恢復，現在是樓價低的時

候，建議有購買能力的市民入市。



＊內地網民斥「何不食肉糜」＊



內地網民斥其建議反映「何不食肉糜」思維，評論稱「我三分之一存款夠買房，還用你勸。

」「三分之一夠買廁所嗎？」「現在一個房子基本要掏空兩代人，說甚麼拿出三分之一的存款」

對於這番言論惹起爭議，孟曉蘇回應稱，２０２２年中國房屋銷售額從２０２１年的

１８﹒２萬億元急跌到１３﹒４萬億元，減少了將近５萬億元，他說「拿出５萬億來買房」的幾

句話，指的就是丟掉的５萬億元住房銷售額。而有人質疑說「低收入家庭沒錢了，拿甚麼買房」

，他表示：「我從來不認為逼低收入家庭去購買商品房是正確的。我反覆強調，要給低收入家庭

、新市民與青年人家庭提供保障房，而不是只能去買商品房」。（ｄｗ）

