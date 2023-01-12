【內房困局】廣東省長：穩妥處置房企債務風險，支持剛性住房需求

《經濟通通訊社１２日專訊》廣東省十四屆人大一次會議早上在廣州開幕，省長王偉中在工

作報告表示，有效防範化解重大經濟金融風險。穩妥處置房地產企業債務風險，推動做好保交樓

、保民生、保穩定等工作。因城施策支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房

問題。（ｄｗ）

