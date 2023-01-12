《輪證高清－孫明哲》關注通脹數據，或影響議息結果

《輪證高清》市場關注即將公布的美國去年１２月通脹數據，數據或會為本月底下月初的議

息結果作出啟示。聯儲局主席鮑威爾指在抗擊通脹的時候，局方須保持政策中立性，亦有官員預

期未來將有更多次加息，相信較高利率會維持一段時間。

美股指數近日走勢向好，資金兩邊部署美股指數產品，好倉淡倉都有資金流入。現時部署美

股指數認股證又要再次注意產品的年期，一如早前文章提到，美股指數產品的到期日是跟隨相關

期貨到期日，即每年３、６、９及１２月到期，因此大約每３個月都要重新審視產品的到期日，

以免部署太短期，時間值損耗太快的產品。

現時３月份到期的產品只有２個月期，下周就會少於２個月期，時間值損耗會加快，持有成

本亦會因而增加，所以現時宜轉移留意６月份到期的選擇。

由於年期較長產品的面值較高，要選擇面值較低而且槓桿較高的就要留意稍稍價外產品，但

同時亦要注意風險，在風險及回報之間取得平衡。以納指產品為例，看好可留意納指購

１０６８４，行使價１２８５０點，約１５％價外，是行使價１４０００點以下、３個月期以上

最高槓桿；看淡則可留意納指沽１０６９９，同樣是約１５％價外，是行使價９５００點、３個

月期以上最高槓桿。



相關產品條款：



＊納指購１０６８４，行使價１２８５０點，２０２３年６月１６日到期，實際槓桿１１﹒１倍

＊納指沽１０６９９，行使價９６３８點，２０２３年６月１６日到期，實際槓桿７倍

＊道指購１０７４２，行使價３７１００點，２０２３年６月１６日到期，實際槓桿１３﹒８倍

＊道指沽１０７５１，行使價３１３８０點，２０２３年６月１６日到期，實際槓桿８倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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