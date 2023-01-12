【聚焦數據】１２月ＰＰＩ同比跌０﹒７％低預期，全年漲４﹒１％

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２２年１２月份，全國工業生產者出廠
價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒７％，跌幅較上月收窄０﹒６個百分點，仍低於市場預期的跌
０﹒１％。當月ＰＰＩ環比下降０﹒５％。
１２月，工業生產者購進價格同比上漲０﹒３％，環比下降０﹒４％。
２０２２年全年，工業生產者出廠價格比上年上漲４﹒１％，工業生產者購進價格上漲
６﹒１％。（ｗｌ）
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