【數據解讀】統計局：１２月ＣＰＩ環比止跌，核心ＣＰＩ略有回升

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２２年１２月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲１﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒２個百分點，符合市場預期。對此，統計局

城市司首席統計師董莉娟解讀指，１２月份，各地區各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，

多措並舉做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ略有回升，

同比上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。



＊豬價環比降幅擴至８﹒７％，非食品價格轉降＊



從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒２％轉為持平。其中，食品價格由上月下降０﹒８％轉為

上漲０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０９個百分點。食品中，受季節性因素影響，鮮菜和鮮果

價格分別上漲７﹒０％和４﹒７％；生豬供給持續增加，豬肉價格下降８﹒７％，降幅比上月擴

大８﹒０個百分點。

非食品價格由上月持平轉為下降０﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１３個百分點。非食品中

，受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降６﹒１％和６﹒５％；隨著疫情防控政策

優化調整，出行及娛樂活動逐步恢復，飛機票、電影及演出票、交通工具租賃費價格分別上漲

７﹒７％、５﹒８％和３﹒８％；春節臨近，家政服務價格上漲１﹒０％。



＊飛機票價格同比漲幅擴大，汽柴油漲幅回落＊



從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒８％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲

４﹒８％，漲幅比上月擴大１﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒８７個百分點。食品中，豬

肉價格上漲２２﹒２％，漲幅比上月回落１２﹒２個百分點；薯類和鮮果價格分別上漲

１２﹒７％和１１﹒０％，漲幅均有擴大；雞蛋、食用油和糧食價格分別上漲１０﹒０％、

７﹒２％和２﹒６％，漲幅均有回落；鮮菜價格下降８﹒０％，降幅收窄１３﹒２個百分點。

非食品價格上漲１﹒１％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約０﹒９２個百分點。非食品

中，汽油和柴油價格分別上漲１０﹒５％和１１﹒４％，漲幅均有回落；飛機票價格上漲

２６﹒７％，漲幅擴大７﹒８個百分點。（ｗｌ）

