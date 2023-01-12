【數據解讀】統計局：受石油等價格下降影響，上月ＰＰＩ環比轉跌

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２２年１２月份，全國工業生產者出廠

價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒７％，跌幅較上月收窄０﹒６個百分點，仍低於市場預期的跌

０﹒１％。統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，１２月份，受石油及相關行業價格下降影響

，ＰＰＩ環比由漲轉降；受上年同期對比基數走低影響，同比降幅收窄。



＊醫藥製造業價格環比由持平轉為上漲＊



從環比看，ＰＰＩ由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒５％。生產資料價格由持平轉為下降

０﹒６％；生活資料價格由上漲０﹒１％轉為下降０﹒２％。國際原油價格下行帶動國內石油及

相關行業價格下降，其中石油和天然氣開採業價格下降８﹒３％，石油煤炭及其他燃料加工業價

格下降３﹒５％。金屬和煤炭價格有所上漲，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒１％

，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒４％；煤炭開採和洗選業價格上漲０﹒８％。

此外，農副食品加工業價格由上漲０﹒７％轉為下降１﹒０％；計算機通信和其他電子設備

製造業價格由上漲０﹒３％轉為下降０﹒２％；醫藥製造業價格由持平轉為上漲０﹒２％。



＊生產資料價格同比降幅收窄至１﹒４％＊



從同比看，ＰＰＩ下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點。生產資料價格下降

１﹒４％，降幅收窄０﹒９個百分點；生活資料價格上漲１﹒８％，漲幅回落０﹒２個百分點。

主要行業中，價格降幅收窄的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降１４﹒７％，收窄４﹒０個百

分點；非金屬礦物製品業下降７﹒８％，收窄１﹒１個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降

３﹒６％，收窄２﹒４個百分點；煤炭開採和洗選業下降２﹒７％，收窄８﹒８個百分點。

價格漲幅回落的有：石油和天然氣開採業上漲１４﹒４％，回落１﹒７個百分點；農副食品

加工業上漲６﹒９％，回落１﹒０個百分點。價格漲幅擴大的有：石油煤炭及其他燃料加工業上

漲１０﹒１％，擴大３﹒２個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業上漲１﹒３％，擴大

０﹒１個百分點。（ｗｌ）

