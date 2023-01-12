【數據解讀】仲量聯行料今年ＣＰＩ增長中樞升，全年通脹溫和可控

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布的最新數據顯示，２０２２年１２月份，全國

居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒２個百分點，符合市場預期。

１２月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒７％，跌幅較上月收窄０﹒６個百

分點，仍低於市場預期的跌０﹒１％。全年中國ＣＰＩ同比上漲２％，低於此前設定的３％的通

脹目標。全年ＰＰＩ同比上漲４﹒１％。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，展望２０２３年，在需求端帶動下

，未來通脹水平回升的可能性較大，ＣＰＩ增長中樞相比２０２２年將有所抬升，料全年通脹形

勢依然溫和可控，出現持續快速通脹升溫的概率不高。在經濟逐步回歸到相對正常的供需平衡和

合理潛在增長區間、貨幣政策仍以鞏固經濟恢復基礎和回穩向上勢頭為主要任務的背景下，不必

過度強調未超過政策目標的通脹對貨幣政策的壓製作用。

他預計２０２３年中國平均ＣＰＩ為２﹒５％，考慮到就業、收入、預期和消費需求的修復

步伐，上半年ＣＰＩ有望保持在２％左右，下半年ＣＰＩ將升至３％左右的水平，個別月份的

ＣＰＩ在基數效應和經濟加速復甦的主要拉動下有可能突破５％。預計全球主要能源和金屬的價

格水平將同比下行１０％左右，疊加國內社會有效需求逐步回暖走強，有助於中國ＰＰＩ平均漲

幅維持在０﹒５％左右的較低水平。（ｗｌ）

