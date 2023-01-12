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12/01/2023 11:13

【數據解讀】華創證券：中國通脹走勢與世界背離，說明經濟沒起來

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布的最新數據顯示，２０２２年１２月份，全國
居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒２個百分點，符合市場預期。
１２月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒７％，跌幅較上月收窄０﹒６個百
分點，仍低於市場預期的跌０﹒１％。華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，２０２２年四季度
以來國際大宗商品價格跌的比較多，所以中國ＰＰＩ也比預期要跌的多，現在市場對２０２３年
主流預期是認為經濟復甦、疫情緩和，最終會有通脹的風險，但可能上半年中國可能面臨通縮的
風險。
　　屈慶提及，過去中國的通脹走勢跟全球是一致的，但現在跟全球發生較大的背離，恰恰說明
中國的經濟就沒起來，所以這可能是未來兩、三年較大的一個挑戰。去年基數也比較高，大宗商
品處於高位，那如果中國經濟不很強勁起來的話，可能將面臨通縮。ＣＰＩ還有一個的壓力就在
於豬肉，因為豬肉理論上冬季應該是漲價的，但是豬肉價格其實也跌的比較多，這種該漲價的在
冬季如果不漲價，說明需求特別差。
　　數據顯示，全年中國ＣＰＩ同比上漲２％，低於此前設定的３％的通脹目標。全年ＰＰＩ同
比上漲４﹒１％。（ｗｌ）

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