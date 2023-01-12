【數據解讀】分析料今年內地ＰＰＩ將走出通縮，降息預期屬正反饋

《經濟通通訊社１２日專訊》內地最新公布２０２２年１２月通脹數據，中國民生銀行首席

經濟學家溫彬表示，１２月第一波疫情高峰來臨，對經濟產生了一定衝擊，但核心物價的表現略

高於預期；疫情、節日與周期因素疊加，食品價格明顯分化。２０２３年中國ＣＰＩ預計繼續保

持溫和，輸入型通脹壓力有所減小，２０２２年四季度因外部通脹壓力減輕和疫情影響，ＣＰＩ

出現明顯走低，使得２０２３年中國ＣＰＩ面臨的翹尾因素降低，有利於全年同比增速保持較低

水平。

ＰＰＩ方面，預計將緩步走出２０２２年末的通縮狀態，２０２３全年同比漲幅約為

０﹒５％左右。房地產投資有望由深度回調轉為低位企穩，將對生產資料形成一定支撐；儘管全

球商品價格已進入下降通道，但一方面地緣政治風險仍未排除，俄烏衝突、中東地區的政治摩擦

以及極端天氣或災害都有可能影響全球商品價格，造成巨幅波動。

此外，方正中期期貨資深研究員彭博認為，２０２２年末原油的下跌對中國ＰＰＩ下跌貢獻

較大，不過，隨著美聯儲加息進入尾聲，後市降息的預期升溫，對於ＰＰＩ將是正反饋的格局，

預計２０２３年全年，ＰＰＩ有望出現前升後降的格局，上半年ＰＰＩ上行概率加大，下半年隨

著經濟衰退預期增強，ＰＰＩ有望重新回落。ＣＰＩ方面，隨著中國經濟的復甦，ＣＰＩ亦有望

出現回升，不過總體料保持平穩，波動幅度將小於ＰＰＩ。（ｗｌ）

