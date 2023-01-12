《經濟通通訊社１２日專訊》據外交部官網，中國外交部亞洲司司長劉勁松周三（１１日）
會見東帝汶駐華大使桑托斯，介紹中國防疫政策，並就雙邊關係等交換意見。
桑托斯說，作為駐華大使，三年來他在華所見所聞，令其對中國的防疫政策深感欽佩。中方
優化調整疫情防控對地區乃至全球經濟發展意義重大。東方期待同中方擴大人員往來，不會對中
國遊客採取任何限制措施。（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
12/01/2023 09:11
【新冠感染】東帝汶駐華大使：不會對中國遊客採取任何限制措施
《經濟通通訊社１２日專訊》據外交部官網，中國外交部亞洲司司長劉勁松周三（１１日）
會見東帝汶駐華大使桑托斯，介紹中國防疫政策，並就雙邊關係等交換意見。
桑托斯說，作為駐華大使，三年來他在華所見所聞，令其對中國的防疫政策深感欽佩。中方
優化調整疫情防控對地區乃至全球經濟發展意義重大。東方期待同中方擴大人員往來，不會對中
國遊客採取任何限制措施。（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|財經熱話12/01/2023
【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
|中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半 監管擬改善房企負債表 滬指又跌
|財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現 惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
|生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘 信銀3個月達4.6厘
|財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高 獲利或繼續持有？
|財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福 阿里節節上升創半年高 往後點部署？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰