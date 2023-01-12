  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2023 09:11

【新冠感染】東帝汶駐華大使：不會對中國遊客採取任何限制措施

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據外交部官網，中國外交部亞洲司司長劉勁松周三（１１日）
會見東帝汶駐華大使桑托斯，介紹中國防疫政策，並就雙邊關係等交換意見。
　　桑托斯說，作為駐華大使，三年來他在華所見所聞，令其對中國的防疫政策深感欽佩。中方
優化調整疫情防控對地區乃至全球經濟發展意義重大。東方期待同中方擴大人員往來，不會對中
國遊客採取任何限制措施。（ｃａ）
　

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話12/01/2023
【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
人氣文章中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現　惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
人氣文章生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘　信銀3個月達4.6厘
人氣文章財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高　獲利或繼續持有？
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金