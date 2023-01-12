  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2023 11:52

【新冠感染】春運返鄉成疫情防控新考驗，專家建議勿訪未陽老人

　　《經濟通通訊社１２日專訊》春節臨近，人們的出行需求更加強烈，今年春運客流量回升明
顯，為內地新冠疫情帶來挑戰。世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，正與中國探討春節期間感染再次
激增的風險，指缺乏數據仍給應對措施造成挑戰。
　　疾控中心已經連續未公布單日新增感染情況，數據更新停留在截至１月８日２４時。ＷＨＯ
稱，仍未從中國獲得足夠的信息，無法對春節感染激增的危險性做出全面評估。國家衛健委表示
，周三（１１日）同世衛組織舉行新冠疫情防控技術交流視頻會議；在前期交流的基礎上，中方
進一步介紹了當前疫情防控、醫療救治的最新情況。
　　國務院聯防聯控機制臨床救治組專家、廣東省中醫院中醫內科主任醫師郭建文向內媒稱，春
節期間人員流動較多，過年希望去看看家里長輩，建議家里有特殊高危人群的，盡量減少外出和
拜年串門的機會，避免交叉感染。「如果家里的老人還沒有陽，建議就不要去看老人了。」
　
＊多地研判已渡過感染高峰＊
　
　　截至目前，北京、河南、重慶、浙江、廣東、四川等多地宣布已經渡過新冠病毒感染高峰期

　針對是否會出現新的高峰，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，很
多省份已經達到高峰，有些出現下降趨勢。不排除通過春節流動引起比較大的第二波或第三波高
峰的可能，但是概率比較小，即使有也不會是太大的波峰。
　　而春節期間返鄉人員大增，為醫療資源薄弱的農村地區防疫帶來嚴峻挑戰，昆明市已經動員
回鄉居民把家中與新冠感染相關的剩餘藥品帶回農村，並要求認真研究人員返鄉可能出現的病毒
毒株多樣化。該市要求把工作重點放到應對郊縣、農村可能出現的進一步傳播，以及春節前後可
能出現的第二波高峰和重症高峰上，重點關注農村疫情發展變化情況。（ｃａ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞12/01/2023
【通關復常】林世雄：高鐵周日復運　南北行每日車票上限各五千
人氣文章財經熱話12/01/2023
【油價強勢】紐約期油連升五日　揀三桶油定美國油股？
人氣文章財經熱話12/01/2023
《午市前瞻》美通脹回落將有利恒指試兩萬二 體品股宜先獲利離場
人氣文章財經熱話12/01/2023
【虛幣世界】FTX已收回50億資產，比特幣升近萬八美元
人氣文章中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現　惟憧憬國策支持吼位部署龍頭房企
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金