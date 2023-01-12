【新冠感染】春運返鄉成疫情防控新考驗，專家建議勿訪未陽老人

《經濟通通訊社１２日專訊》春節臨近，人們的出行需求更加強烈，今年春運客流量回升明

顯，為內地新冠疫情帶來挑戰。世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，正與中國探討春節期間感染再次

激增的風險，指缺乏數據仍給應對措施造成挑戰。

疾控中心已經連續未公布單日新增感染情況，數據更新停留在截至１月８日２４時。ＷＨＯ

稱，仍未從中國獲得足夠的信息，無法對春節感染激增的危險性做出全面評估。國家衛健委表示

，周三（１１日）同世衛組織舉行新冠疫情防控技術交流視頻會議；在前期交流的基礎上，中方

進一步介紹了當前疫情防控、醫療救治的最新情況。

國務院聯防聯控機制臨床救治組專家、廣東省中醫院中醫內科主任醫師郭建文向內媒稱，春

節期間人員流動較多，過年希望去看看家里長輩，建議家里有特殊高危人群的，盡量減少外出和

拜年串門的機會，避免交叉感染。「如果家里的老人還沒有陽，建議就不要去看老人了。」



＊多地研判已渡過感染高峰＊



截至目前，北京、河南、重慶、浙江、廣東、四川等多地宣布已經渡過新冠病毒感染高峰期

。

針對是否會出現新的高峰，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，很

多省份已經達到高峰，有些出現下降趨勢。不排除通過春節流動引起比較大的第二波或第三波高

峰的可能，但是概率比較小，即使有也不會是太大的波峰。

而春節期間返鄉人員大增，為醫療資源薄弱的農村地區防疫帶來嚴峻挑戰，昆明市已經動員

回鄉居民把家中與新冠感染相關的剩餘藥品帶回農村，並要求認真研究人員返鄉可能出現的病毒

毒株多樣化。該市要求把工作重點放到應對郊縣、農村可能出現的進一步傳播，以及春節前後可

能出現的第二波高峰和重症高峰上，重點關注農村疫情發展變化情況。（ｃａ）

