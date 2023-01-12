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12/01/2023 09:12

《法證攻防－林恩》藍籌新能源車股

　　《法證攻防》內地２０２２年１２月３１日終止新能源汽車購置補貼政策。車企公布上年
１２月新能源汽車銷售保持強勁。吉利（００１７５）公布２０２２年１２月總銷量為１４﹒６
萬部，同比減少８％。２０２２年全年銷量為近１４３﹒３萬部，同比增長８％。其中品牌極氪
２０２２年全年銷量是２０２１的超過１０倍。集團將２０２３年銷量目標定為１６５萬部，增
長約１５％，其中將新能源汽車目標按年增長１００％以上。吉利周二（１０日）逆市升６％，
收報１２﹒３６元，為當日升幅最大藍籌股。
　　比亞迪（０１２１１）周三（１１日）升４﹒７３％，為全日表現第二好藍籌股。早前聯交
所資料披露，巴菲特旗下投資公司巴郡再度減持比亞迪股份，持股比例由１４﹒０６％下降至
１３﹒９７％。比亞迪２０２２年１２月新能源汽車銷量破單月紀錄，錄得２３﹒５萬輛，按年
升１５０﹒４％，按月升２﹒１％。全年銷量高達１８６萬輛新能源汽車，按年升２０８﹒６％
。比亞迪２０２２年累計裝機總量約為８９﹒８３６ＧＷｈ。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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