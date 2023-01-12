《師傅教路－黃瑋傑》中海油上調今年產量目標，多個新項目將投產

《師傅教路》中海油（００８８３）公布了其２０２３年經營策略，在淨產量方面，

２０２３年目標為６﹒５億至６﹒６億桶油當量（其中中國約佔７０％、海外約佔３０％），較

２０２２年預計淨產量６﹒２億桶油當量增加約４﹒８％至６﹒５％。２０２４年和２０２５年

淨產量預計將分別為６﹒９億至７億桶油當量和７﹒３億至７﹒４億桶油當量，２０２２年至

２０２５年的複合年增長率約６％。資本支出方面，集團２０２２年的資本支出預計為１０００

億元人民幣，２０２３年的資本支出預算總額為１０００至１１００億元人民幣，其中勘探、開

發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約１８％、５９％、２１％和

２％。



＊料９個新項目今年投產，去年前三季獲１４個新發現＊



集團預計今年將有９個新項目投產，主要包括中國的渤中１９－６凝析氣田Ⅰ期開發項目和

陸豐１２－３油田開發項目以及海外的巴西Ｍｅｒｏ２項目和圭亞那Ｐａｙａｒａ項目等。新發

現方面，去年前三季度，集團共獲得１４個新發現，並成功評價２０個含油氣構造。於去年第三

季度，集團共獲得５個新發現並成功評價４個含油氣構造。其中中國海域流花２８－２西的發現

將高效帶動流花２８－２構造帶中小型氣田群的開發；崖城１３－１０的成功獲得為崖城１３－

１氣田儲量接替打下基礎，將保障粵港澳大灣區清潔能源供應。在海外，圭亞那

Ｓｔａｂｒｏｅｋ區塊獲得兩個新發現，即Ｓｅａｂｏｂ和Ｋｉｒｕ Ｋｉｒｕ。該區塊年內共

獲得７個新發現，目前區塊可採資源量約１１０億桶油當量。近期，寶島２１－１氣田新增探明

儲量通過國家評審備案，天然氣探明地質儲量超５００億立方米，凝析油探明地質儲量超３００

萬立方米。寶島２１－１含氣構造是南海首個深水深層大型天然氣田，將為南海萬億大氣區建設

奠定堅實基礎。



＊２０２２至２４年股息支付率不低於４０％，建議１０元買入＊



開發生產方面，去年前三季度，集團共有６個項目成功投產。於去年第三季度，東方１－１

氣田東南區及樂東２２－１氣田南塊開發項目、墾利 ６－１油田１０－１北區塊開發項目和印

度尼西亞３Ｍ項目相繼成功投產。在其２０２３年經營策略公布中，中海油表示，為確保股東回

報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，２０２２年至２０２４年全年股息支付率預計

將不低於４０％，而無論經營表現如何，２０２２年至２０２４年全年股息絕對值預計不低於

０﹒７０港元╱股。建議買入價１０元，目標１１﹒３元，止蝕位９﹒４元。《輝立證券董事

黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

