《陸言堂－陳永陸》恒指短期升勢急需整固，年內上望２５０００點

《陸言堂》港股仍然繼續上升，不過高位有一點壓力，畢竟港股短期的勢真的過急，又是時

候要整固一下。這也很正常，因為根據過去三個月的走勢，恒指每突破一個關口，都會要先行鞏

固，所以２５０天平均線亦突破，應該會先行在２５０天平均線至２２０００點之間整固。



因此短期恒指如果可以回調至２１０００點以下，其實都應該趁低吸納，尤其是港股已連跌

三年，而且三年的跌幅都達雙位數字，不過由於內地已全面通關，加上中國經濟理應出現強勁反

彈，並會利好中港股市，所以恒指今年高見２５０００點的關口，其實亦不過分，因為這正是去

年初的水平，以此計算，恒指現水平仍然有約１５％的潛在上升空間，所以不少資金在港股一調

整便入市，亦屬正常，亦令港股很難大幅回吐。



個別股份，可以留意協鑫科技（０３８００），過去數月因宏觀經濟影響，硅料價格急速回

落，市場估計現行價格，已反映對需求憂慮。同時受惠未來全球對光伏晶片的增長需求，預期

２０３０年全球光伏新增裝機量會超過１５００兆瓦，較２０２２年全年新增裝機量２５０兆瓦

會有６倍增長。



協鑫科技在內地多個地區包括四川樂山、內蒙古包頭等地已規劃多個新產能。其中，顆粒硅

的總規劃產能更達７０萬噸，雖然該部分產能並非全部能在短期內推出，但預期今年可投產的生

產線，將令集團全球市佔率由去年約１０％升至２２％。由於集團擁有生產顆粒硅的工藝，顆粒

硅的生產成本又遠低於傳統的生產成本，有助推動集團整體盈利增長。加上現時的預期市盈率只

有３倍，估值嚴重偏低，加上過去兩個月股價表現遠較恒指為落後，所以絕對值得現價趁低吸納

。《獨立股評人 陳永陸》



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