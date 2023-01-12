【通關復常】運輸及物流局今早交代高鐵香港段周日恢復服務安排

《經濟通通訊社１２日專訊》運輸及物流局局長林世雄今日上午十時於廣深港高速鐵路（高
鐵）香港西九龍站就西九龍口岸及高鐵香港段即將恢復服務會見傳媒。另外，港鐵
（０００６６）今早亦會見傳媒交代車務安排。
高鐵復運初期，會恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點。另外新增往來廣
州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南及東莞站。（ｃｌ）
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