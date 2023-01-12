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12/01/2023 16:42

【新冠疫苗】政府：下周一起非香港居民不獲提供免費疫苗接種

　　《經濟通通訊社１２日專訊》政府今日公布在政府２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃下，由
下周一（１６日）起非香港居民將一律不獲提供免費接種。非香港居民如有需要，可經提供自費
疫苗接種服務的私營醫療機構接種新冠疫苗。
　　考慮到近日香港市民接種新冠疫苗的需求增加，而私營醫療機構亦陸續提供自費疫苗接種服
務，政府將由１月１６日起調整政府接種計劃的免費接種安排。調整後，非香港居民將一律不獲
在政府接種計劃下接種任何新冠疫苗，以確保香港居民獲優先分配計劃下的新冠疫苗並善用醫療
資源。
　　至於個別非香港居民，如他們在調整安排實施日（１６日）前曾在政府接種計劃下接種疫苗
或已持有政府接種計劃預約登記，並符合逗留規定，他們須在預約及前往接種點接種疫苗時出示
相關的接種或預約紀錄，經核實相關紀錄後才會獲安排接種。
　　政府發言人表示，特區政府的一貫政策目標是確保政府疫苗接種計劃下有足夠疫苗供應予香
港市民，而政府已採購足夠的疫苗作政府接種計劃之用。私營醫療機構提供的自費疫苗，不會影
響政府接種計劃下的疫苗供應。當局再次強調，短暫來港的非香港居民旅客不能接種政府疫苗接
種計劃下的免費疫苗。非香港居民可自行到本港私家醫生、診所及醫院自費接種新冠疫苗。
（ｃｌ）

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