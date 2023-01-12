《神州民企》旭輝控股（８８４）銷售去年跌５０％，上月降７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》旭輝控股（００８８４）公布，連同合營公司及聯營公司在內

，去年全年累計銷售額１２４０﹒３億元（人民幣．下同），同比下降約４９﹒８４％，銷售面

積約８３９﹒３２萬平方米，每平方米均價約１﹒５７萬元。

該集團指，去年１２月銷售額６４﹒４億元，同比下降約７０％，銷售面積約４７﹒６９萬

平方米，每平方米均價約１﹒４４萬元。（ｗｈ）

