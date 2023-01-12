《神州民企》旭輝控股（８８４）銷售去年跌５０％，上月降７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》旭輝控股（００８８４）公布，連同合營公司及聯營公司在內
，去年全年累計銷售額１２４０﹒３億元（人民幣．下同），同比下降約４９﹒８４％，銷售面
積約８３９﹒３２萬平方米，每平方米均價約１﹒５７萬元。
該集團指，去年１２月銷售額６４﹒４億元，同比下降約７０％，銷售面積約４７﹒６９萬
平方米，每平方米均價約１﹒４４萬元。（ｗｈ）
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