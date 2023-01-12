《國企紅籌》金隅集團（２００９）附屬北京檢驗新三板昨掛牌

《經濟通通訊社１２日專訊》金隅集團（０２００９）（滬：６０１９９２）公布，分拆附

屬公司北京建築材料檢驗研究院（北京檢驗）（８７３９１０）股票掛牌公開轉讓申請已經全國

股轉公司審查同意，其股票於昨日在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌公開轉讓。

該集團指，北京檢驗乃檢驗、檢測及認證服務提供商，主要涉及檢測建材及工程項目、工業

產品認證及相關服務及環境監測及延伸服務。（ｗｈ）

