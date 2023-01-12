【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒７２億元，買中移動沽騰訊

《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指高開１３２點，報２１４６３點。最高升
３５４點報２１６８６點，最低跌４點報２１３２７點。恒指收報２１４３６點，升１０４點或
０﹒４９％。
北水全日淨流入９﹒７２億元，上日淨流出５７５﹒４３萬元。北水淨買入最多的個股依次
是中國移動（００９４１）、先聲藥業（０２０９６）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１６５８﹒４７億元增加２６﹒３％。其中港股通成交４６６﹒５億元，佔總成交
２８﹒１％。
中國移動升１﹒１３％報５３﹒８元，北水淨買入５﹒２億元；先聲藥業升２﹒８４％報
１２﹒３２元，北水淨買入２﹒６億元；比亞迪股份升４﹒７３％報２１７元，北水淨買入
２﹒４億元。
騰訊控股升３﹒１５％報３７３﹒８元，北水淨賣出１３﹒４億元；藥明生物升３﹒７８％
報６９﹒９５元，北水淨賣出１﹒８億元；中國神華升４﹒７３％報２４﹒３５元，北水淨賣出
１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ５﹒１８
先聲藥業 （０２０９６） ２﹒６１
比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒３９
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３０
理想汽車 （０２０１５） １﹒１９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －１３﹒３９
藥明生物 （０２２６９） －１﹒８２
中國神華 （０１０８８） －１﹒３９
快手 （０１０２４） －０﹒５４
美團 （０３６９０） －０﹒４４
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