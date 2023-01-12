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12/01/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒７２億元，買中移動沽騰訊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指高開１３２點，報２１４６３點。最高升
３５４點報２１６８６點，最低跌４點報２１３２７點。恒指收報２１４３６點，升１０４點或
０﹒４９％。
　　北水全日淨流入９﹒７２億元，上日淨流出５７５﹒４３萬元。北水淨買入最多的個股依次
是中國移動（００９４１）、先聲藥業（０２０９６）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１６５８﹒４７億元增加２６﹒３％。其中港股通成交４６６﹒５億元，佔總成交
２８﹒１％。
　　中國移動升１﹒１３％報５３﹒８元，北水淨買入５﹒２億元；先聲藥業升２﹒８４％報
１２﹒３２元，北水淨買入２﹒６億元；比亞迪股份升４﹒７３％報２１７元，北水淨買入
２﹒４億元。
　　騰訊控股升３﹒１５％報３７３﹒８元，北水淨賣出１３﹒４億元；藥明生物升３﹒７８％
報６９﹒９５元，北水淨賣出１﹒８億元；中國神華升４﹒７３％報２４﹒３５元，北水淨賣出
１﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　５﹒１８
　　先聲藥業　　　（０２０９６）　　　　　　２﹒６１
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　２﹒３９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒３０
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－１３﹒３９
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒８２
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－１﹒３９
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒５４
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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