《日入而息》高鐵復運南北行車票上限各五千，花旗上調恒指目標

《今天重點》

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世雄稱高鐵周日復運，南北行每日車票上限各五千；港鐵（０００６６）高鐵西九龍站今午２時

重開予現場售票

中信里昂表示恒指兔年１１月見頂，旺石油及科技板塊；兔年電信互聯網、石油天然氣及半導體

大吉

花旗料本港今年ＧＤＰ增長３％，６月底恒指目標２４０００點；花旗料首季本港樓市跌５％，

預算案或不派消費券

據報眾安智慧生活擱置在港上市，因市況問題

盈滙企業（０２１９５）楊永燊被廉政公署拘捕，辭任主席等職務

傳復星（００６５６）擬售比利時鑽石鑑證機構ＩＧＩ，估值或達２億歐元

港交所（００３８８）倡企業決策納入ＥＳＧ，碳市場需協作達淨零未來；傳英國監管機構阻止

港交所旗下ＬＭＥ重開亞洲時段期鎳交易

商務部表示穩步推進內地與港澳三地共建單一自貿區工作；打造一批內外貿融合發展平台；支持

銀行積極創新跨境人民幣金融產品；中國去年旅行服務恢復，首１１月增８﹒２％；２０２２年

外貿規模料將再創新高

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《即日市況》

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恒指高收７８點報２１５１４，比亞迪收升逾５％，碧服挫逾６％

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《深滬股市》

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滬綜指衝高回穩收升０﹒０５％，１２月ＣＰＩ符預期

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《美元匯價》

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日圓升值可能甚高，可逢低吸納

歐元最新報１﹒０７５６╱６０，日圓最新報１３１﹒０８╱１１

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《公司業績》

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迅銷（０６２８８）首財季按年少賺９﹒１％，分拆後料全年每股股息２３０日圓

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《公司資訊》

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智雲健康（０９９５５）與陝西醫藥及派昂醫藥訂立戰略合作協議

據報眾安智慧生活擱置在港上市，因市況問題

匯豐表示金融界在邁向淨零碳排放進程中擔當重要角色；匯豐許長虹稱匯豐Ｏｎｅ客戶數量突破

２００萬

港交所（００３８８）倡企業決策納入ＥＳＧ，碳市場需協作達淨零未來；傳英國監管機構阻止

港交所旗下ＬＭＥ重開亞洲時段期鎳交易

Ａｐｏｌｌｏ出行（００８６０）斥１５８﹒５億全購威馬汽車，溢價逾倍發股付

中基長壽（００７６７）華商聯邦被頒令向公司支付訟費，呈請旨在勒索

吉利手機衛星通訊專利獲授權，衛星天線設於手機邊框內

迅銷（０６２８８）明早復牌，首財季按年少賺９﹒１％

ＥＳＲ（０１８２１）收購越南物流及工業企業戰略權益

盈滙企業（０２１９５）楊永燊被廉政公署拘捕，辭任主席等職務

江山控股（００２９５）去年太陽能總發電量按年跌０﹒１％

中駿（０１９６６）上月合同銷售金額跌３２％，全年降４４％

恒隆地產（０００１２）獲科學碳目標倡議批核淨零排放目標

中銀香港（０２３８８）向商業理財帳戶送新春大利是加碼獎賞及服務優惠

傳復星（００６５６）擬售比利時鑽石鑑證機構ＩＧＩ，估值或達２億歐元

太古Ａ（０００１９）和太古Ｂ（０００８７）施維新辭任公司非常務董事職務

德昌電機（００１７９）首９個月營業額升６％，料本季度銷售增長受抑制

新地（０００１６）高鐵西九龍總站發展項目建立數碼化項目中央辦公室

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《國企紅籌》

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原長汽（０２３３３）總裁王鳳英接替何小鵬任ＣＥＯ，小鵬汽車（０９８６８）組織調整見成

效

財險（０２３２８）去年原保險保費收入按年升８﹒３％

龍源電力（００９１６）去年１２月完成發電量按年增７﹒３％

人保（０１３３９）去年原保險保費收入按年升６﹒６％

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《神州民企》

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周黑鴨（０１４５８）控股股東近期無計劃處置持股，業務運營正常

聯交所表示下周一起取消中國全通（００６３３）上市地位

中國奧園（０３８８３）去年合同銷售額累計跌８３％

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《中國要聞》

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機構料１２月美元計出口降幅擴至１０％，疫情來最差

商務部表示穩步推進內地與港澳三地共建單一自貿區工作；打造一批內外貿融合發展平台；支持

銀行積極創新跨境人民幣金融產品；中國去年旅行服務恢復，首１１月增８﹒２％；２０２２年

外貿規模料將再創新高

去年上海人民幣存款同比少增１６８３億元

中汽協表示一季度銷量下滑若嚴重，車購稅減半或延續

去年上海人民幣貸款同比少增２０３８億元

中美氣候特使視像會談，同意共同應對氣候變化挑戰

發改委表示ＣＰＩ中居民水電燃料價格漲幅明顯低於美歐

分析料今年內地ＰＰＩ將走出通縮，降息預期屬正反饋

深圳支持電子業，季度交易額１００億元予５００萬獎勵

廣東省長表示今年做好三穩，投資１萬億元著力擴大內需

春運第五天發送旅客３７８８萬人次，同比增４１％

銀保監今年已開１２４罰單，浙商、華夏銀行率先受罰

國泰君安表示上月ＰＰＩ遠低於預期反映疫情對工業衝擊

仲量聯行料今年ＣＰＩ增長中樞升，全年通脹溫和可控

廣州２２歲男疑蓄意駕車撞人，至少５死１３傷

廣東省長表示今年廣東ＧＤＰ預期增長目標為５％以上

上財調查指疫情管控放開，上海投資者信心環比復甦

去年中國新能源汽車保有量同比增６７％

統計局表示１２月ＣＰＩ環比止跌，核心ＣＰＩ略有回升；受石油等價格下降影響，上月ＰＰＩ

環比轉跌

深圳舉辦「工業上樓」廠房空間項目招商大會

李克強稱加強交通運輸等重點行業風險隱患排查治理

１２月ＰＰＩ同比跌０﹒７％低預期，全年漲４﹒１％

１２月ＣＰＩ同比漲１﹒８％符預期，全年２％低目標

人行續１４天逆回購利率持平，單日淨投放１１５０億

工信部表示穩住汽車等大宗消費，全面推進６Ｇ技術研發

國家電網董事長辛保安稱今年電網投資將再創歷史新高

上海機場集團總裁馮昕稱今年有望扭虧為盈

內地專家稱百姓用三分一存款買樓，中國經濟就恢復

廣東省長表示穩妥處置房企債務風險，支持剛性住房需求

標普料中國房地產業今年將緩慢復甦

截至去年１１月底地方國企資產總額增一成至２０５億

「天價鋰礦」歸屬寧王，斯諾威６４億重整計劃獲通過

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１３％，報１４７３１﹒６４點

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《俄烏開戰》

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俄總參謀長親自指揮戰事，擬春季徵召３０歲以下青年

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《國際要聞》

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拜登私人辦公室發現第二批政府密件，白宮拒回應

英國十萬公務員下月罷工，司機考牌申請護照皆受影響

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《外圍經濟》

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１１０億美元於過去１周湧入垃圾債券ＥＴＦ

乾旱威脅阿根廷大豆收成，或令ＧＤＰ收縮１﹒８％

供應前景改善，阿拉比卡咖啡期貨跌至２０個月低點

日本公司現金充裕，無須擔心負利率政策結束

沙特阿拉伯主權財富基金決定投資南韓Ｋａｋａｏ娛樂

疑未支付租金，推特新加坡總部要求員工回家工作

薩爾瓦多通過法例允許發行比特幣債券

蘋果正致力為Ｍａｃ電腦添加觸控屏幕

ＦＴＸ的顧問發現５０億美元現金或可售虛擬貨幣資產

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《大國博弈》

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秦剛訪非洲反駁「債務陷阱」指摘，呼籲改善中美關係

ＷＳＪ表示廣東海關今天接獲通知允許澳洲煤炭通關

秦剛稱中美關係不應是競爭關係，非洲不是大國角斗場

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《通關復常》

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展覽業界表示逐步通關，陸續有大型展覽回流香港

旅遊界表示高鐵復運，最快下月計劃復辦北上旅行團

林世雄稱高鐵周日復運，南北行每日車票上限各五千

港鐵（０００６６）高鐵西九龍站今午２時重開予現場售票

澳門當局考慮加推酒店優惠予港客

田北辰料農曆新年前，難以開通廣東省以外車站；高鐵香港段北上車票不足，促爭取更多配額

鄧炳強稱已準備充足人手應付恢復通關服務需求

鐵路工會表示高鐵人手不足，料長途線多由內地列車行駛

下午兩點高鐵車票開售前，數百人已在西九站外排隊

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《其他消息》

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李家超下周四到立法會出席行政長官答問會

陳德霖稱中小企面臨開戶成本高及匯款系統速度慢難題

大灣區航空往東京航班首航，林世雄稱有助香港國際航空樞紐角色

許正宇稱政府爭取富裕人士來港成立家族辦公室

楊潤雄對著名作曲家林樂培離世表示惋惜

世邦魏理仕表示香港重列亞太區第五大房地產投資目的地

啟德跑道區４Ａ１住宅項目命名啟德海灣，擬首季推售

政府徵地興建元朗近丹桂村公屋，將提供約７０００伙

黃大仙祠復辦頭炷香，初一至十五延長開放時間

廠商會倡寬減差餉、利得稅等，允更多行業輸入外勞

深股通額度全日用５９億元，外資連續七日淨流入；滬股通額度全日用５５億元，外資大幅流入

９５億元

中信里昂表示恒指兔年１１月見頂，旺石油及科技板塊；兔年電信互聯網、石油天然氣及半導體

大吉

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ推出兔年禮遇，可贏１萬元利是

富達表示電動車將成中國市場主流，八成潛在車主傾向買

花旗料首季本港樓市跌５％，預算案或不派消費券

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ香港夥韓國江原道政府推出酒店及滑雪門票優惠

凱施餅店老闆夫婦涉詐騙１０００萬元二按貸款被捕

太盟投資夥豐樹產業以５６億元收購高銀金融國際中心

富途表示過去４個月收近五千宗查詢與詐騙短訊有關，已三度報警

遭騰訊棄購後黑鯊已裁員九成，資金鏈斷裂前員工上門討補償金

香港航空擬今年增聘千名員工，全體員工獲加薪

工銀亞洲分階段港元定存平均年息率降至４﹒６４厘

大新推Ｍｙ Ａｕｔｏ車主信用卡，易通行繳隧道費享２０倍積分

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《新冠感染》

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本港新增９２０８宗確診，再多７４名患者離世

抵韓中國旅客新冠陽性率１３﹒２％，連續２日雙位數

春運返鄉成疫情防控新考驗，專家建議勿訪未陽老人

東帝汶駐華大使表示不會對中國遊客採取任何限制措施

默沙東表示從未授權中國廠商生產或仿制新冠藥

政府表示下周一起非香港居民不獲提供免費疫苗接種

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