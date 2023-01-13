《國金頭條》ＣＰＩ數據顯示通脹降溫，市場情緒改觀美股延續漲勢

《經濟通通訊社１３日專訊》美國上月ＣＰＩ年增６﹒５％，較前值７﹒１％明顯回落，符

合市場預期。核心ＣＰＩ年增５﹒７％，前值６％，亦符合預期。ＣＰＩ數據近一步顯示通脹降

溫，支持聯儲局在下月放緩加息步伐，美股走高。

道指漲２１６﹒９６點，或０﹒６４％，收３４１８９﹒９７點。納指漲６９﹒４３點，或

０﹒６４％，收１１００１﹒１點，是連續第５個交易日上升。標普５００漲１３﹒５６點，或

０﹒３４％，收３９８３﹒１７點。科技股上揚，特斯拉續升０﹒２８％，至１２３﹒５６美元

。

包括摩根大通、美國銀行和富國銀行在內的美國大型銀行，將在周五（１３日）拉開業績報

告期的序幕，料影響市場表現。有分析認為，美股正在進入熊市「痛苦的」最後一個階段，並可

能最終在本季度結束。



＊美元下滑油金價格走高＊



在市場對下月聯儲局可能將加息幅度下調至２５個基點的預期下，美元進一步走軟。美匯指

數再跌破７個月新低，跌０﹒９４％至１０２﹒２１。美元兌日圓跌２﹒５％，至１２９﹒１０

，亦是７個月低位。歐元兌美元則升０﹒９％，至１﹒０８５８，是９個月來首次重返１﹒０８

。

紐約期金升至８個月高位，報每盎司１８９８﹒８０美元，盤中一度突破１９００美元大關

，達到１９０６﹒５０美元。

對中國疫後經濟重啟的信心上升，亦推動油價連續第６個交易日上漲。紐約期油漲１﹒３％

，收每桶７８﹒３９美元。布蘭特期油漲１﹒３６美元，收每桶８４﹒０３美元。（ｊｆ）



