  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2023 16:02

《窩輪匯智－劉嘉輝》阿里抽升認購證升幅勁，假前轉倉技巧你要知

　　《窩輪匯智》本周筆者收到有投資者問及，一些個股窩輪如果已由價外變為價內甚至深入價
內，是應該繼續坐倉至到期，還是先沽出獲利，再作轉倉的部署？
　　剛巧近期就有一個相當貼切的例子可與大家分享。我們早於１１月底的網上節目及其他平台
中提過阿里巴巴（０９９８８），當時阿里巴巴的股價仍處於８０元的樓下。結果，經過１２月
份的先衝高後回落，於９０元下方整固，踏入１月份受惠多個包括內地復常，旗下螞蟻有望整改
完成等因素帶動下，股價急升更突破１１０元關口。
　　還記得在１１月底時提及的相關認購證，行使價於約９６元（當時離現價有約２７％價外）
，今年３月到時，槓桿有６倍，價格只為７仙多。由於這隻產品在當時來說，年期相對仍較長身
，所以即使經過１２月份反覆回落走勢，仍能趕及１月開展的急速升浪，截至１月１２日，雖然
引伸波幅由約５３點子下跌至５２點子，該證升幅有超過４７０％至４毫多，由價外２７％變為
價內１４％。
　　這個例子反映，合適條款的窩輪產品能有效捕捉正股升勢之外，也展現了窩輪不但能作日內
短炒，亦可作中線坐倉部署之用。而隨窩輪已由價外變為價內，其任務可謂已大致完成，投資者
雖然可繼續坐倉至結算，惟當中要留意時間值及股價逆轉的風險。新年長假期將至，欲鎖定獲利
，或可先沽出價內證，再以部分資金轉以稍價外及年期較長的產品作轉倉部署。這個做法的特點
，是若看法正確，投資者繼續坐享其成，反之若正股出現逆轉，由於早前的利潤已大部分鎖定，
即使轉倉後的損失亦僅為早期投入的一部分，提前為新年送來一份大禮。《香港匯豐環球資本市
場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升　行業有望復甦可早作部署？
人氣文章財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
人氣文章財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
人氣文章開市Good Morning13/01/2023
溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股　恒指最樂觀望兩萬五
人氣文章大行報告13/01/2023
高盛點睇地產股？花旗點睇港銀？大摩點睇航運？一表盡覽快靚正
人氣文章財經熱話13/01/2023
【虛幣世界】比特幣曾升上萬九，美國CPI續降溫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金