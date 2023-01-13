《窩輪匯智－劉嘉輝》阿里抽升認購證升幅勁，假前轉倉技巧你要知

《窩輪匯智》本周筆者收到有投資者問及，一些個股窩輪如果已由價外變為價內甚至深入價

內，是應該繼續坐倉至到期，還是先沽出獲利，再作轉倉的部署？

剛巧近期就有一個相當貼切的例子可與大家分享。我們早於１１月底的網上節目及其他平台

中提過阿里巴巴（０９９８８），當時阿里巴巴的股價仍處於８０元的樓下。結果，經過１２月

份的先衝高後回落，於９０元下方整固，踏入１月份受惠多個包括內地復常，旗下螞蟻有望整改

完成等因素帶動下，股價急升更突破１１０元關口。

還記得在１１月底時提及的相關認購證，行使價於約９６元（當時離現價有約２７％價外）

，今年３月到時，槓桿有６倍，價格只為７仙多。由於這隻產品在當時來說，年期相對仍較長身

，所以即使經過１２月份反覆回落走勢，仍能趕及１月開展的急速升浪，截至１月１２日，雖然

引伸波幅由約５３點子下跌至５２點子，該證升幅有超過４７０％至４毫多，由價外２７％變為

價內１４％。

這個例子反映，合適條款的窩輪產品能有效捕捉正股升勢之外，也展現了窩輪不但能作日內

短炒，亦可作中線坐倉部署之用。而隨窩輪已由價外變為價內，其任務可謂已大致完成，投資者

雖然可繼續坐倉至結算，惟當中要留意時間值及股價逆轉的風險。新年長假期將至，欲鎖定獲利

，或可先沽出價內證，再以部分資金轉以稍價外及年期較長的產品作轉倉部署。這個做法的特點

，是若看法正確，投資者繼續坐享其成，反之若正股出現逆轉，由於早前的利潤已大部分鎖定，

即使轉倉後的損失亦僅為早期投入的一部分，提前為新年送來一份大禮。《香港匯豐環球資本市

場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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