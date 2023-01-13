  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2023 12:07

恒指半日高收３５點，網易收升３％，信義光能收挫逾５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股三大指數造好，港股上升，恒生指數半日收報
２１５４９，升３５點或０﹒１６％，主板成交６５３﹒３４億元。恒生中國企業指數報
７３１９，升７點或０﹒１％。恒生科技指數報４４８５，跌１點或０﹒０４％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１１﹒３元，升０﹒５元或０﹒４５％，成交
３５﹒０４億元；騰訊控股收報３６４﹒４元，升０﹒４元或０﹒１１％，成交３２﹒３７億元
；美團收報１６９﹒６元，跌３﹒４元或１﹒９７％，成交２７﹒７４億元。國指三大成交股份
依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股
及美團。
　　網易（０９９９９）收升３﹒１４％，報１３４﹒８元，該股成交約３６２萬股，涉資
４﹒８４億元，盤中高見１３５﹒２元，最低見１３１﹒３元；中石油（００８５７）升
２﹒９３％，收報３﹒８６元；藥明生物（０２２６９）升２﹒８６％，收報７０﹒２元。另外
，信義光能（００９６８）逆市跌５﹒３７％，收報９﹒６９元。（ｋｙ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升　行業有望復甦可早作部署？
人氣文章財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
人氣文章財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
人氣文章開市Good Morning13/01/2023
溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股　恒指最樂觀望兩萬五
人氣文章財經熱話13/01/2023
【虛幣世界】比特幣曾升上萬九，美國CPI續降溫
人氣文章生財有道12/01/2023
【港元定存】工銀亞洲分階段港元定存平均年息率降至4.64厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金