恒指半日高收３５點，網易收升３％，信義光能收挫逾５％

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股三大指數造好，港股上升，恒生指數半日收報

２１５４９，升３５點或０﹒１６％，主板成交６５３﹒３４億元。恒生中國企業指數報

７３１９，升７點或０﹒１％。恒生科技指數報４４８５，跌１點或０﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１１﹒３元，升０﹒５元或０﹒４５％，成交

３５﹒０４億元；騰訊控股收報３６４﹒４元，升０﹒４元或０﹒１１％，成交３２﹒３７億元

；美團收報１６９﹒６元，跌３﹒４元或１﹒９７％，成交２７﹒７４億元。國指三大成交股份

依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股

及美團。

網易（０９９９９）收升３﹒１４％，報１３４﹒８元，該股成交約３６２萬股，涉資

４﹒８４億元，盤中高見１３５﹒２元，最低見１３１﹒３元；中石油（００８５７）升

２﹒９３％，收報３﹒８６元；藥明生物（０２２６９）升２﹒８６％，收報７０﹒２元。另外

，信義光能（００９６８）逆市跌５﹒３７％，收報９﹒６９元。（ｋｙ）

