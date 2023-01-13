《盤後部署》醫藥保險股尾段造好，恒指料２２４００現阻力

《經濟通通訊社１３日專訊》恒指今日高開９０點，報２１６０５。早段科技股、內房股等
下跌，但恒指橫行窄幅波動，沒有太大變化。恒指半日升３５點，報２１５４９。午市初段走勢
平穩，臨近收市前一小時，部分科技股倒升，重磅股滙控（００００５）亦造好，帶動恒指擴大
升幅至逾２００點。
恒指全日收報２１７３８，升２２４點或升１﹒０４％，主板成交１３３０﹒１１億元。國
企指數報７３９１，升７９點或升１﹒０９％。恒生科技指數報４５５４，升６７點或升
１﹒５１％。
內地股市方面，上證綜合指數報３１９５，升３１點或升１﹒０１％，成交２８８０﹒６２
億元人民幣；深證成份指數報１１６０２，升１３６點或升１﹒１９％，成交１８８３﹒１５億
元人民幣。
＊藥明生物升逾６％＊
科技股方面，阿里巴巴（０９９８８）升１﹒７１％，報１１２﹒７元，成交約７２１２萬
股，涉資８０﹒３９億元，盤中高見１１３元，最低見１０９元；騰訊（００７００）升
２﹒０３％，報３７１﹒４元；美團（０３６９０）跌１﹒０４％，報１７１﹒２元；網易
（０９９９９）升４﹒７４％，報１３６﹒９元。
醫藥股方面，藥明生物（０２２６９）為全日表現最佳藍籌，升６﹒３７％，報７２﹒６元
，成交約２８８２萬股，涉資２０﹒４５億元，盤中高見７２﹒９元，最低見６８﹒６元；中國
生物製藥（０１１７７）升３﹒７４％，報４﹒９９元；信達生物（０１８０１）升６﹒１７％
，報４２﹒１５元；百濟神州（０６１６０）升５﹒３４％，報１６３﹒６元。
＊恒指９日ＲＳＩ升至嚴重超買＊
恒指今日成交額約１３３０億元，較上個交易日少約２６６億元，但卻錄得９２億元資金淨
流入，較上個交易日多約６２億元。事實上，恒指今早走勢偏向平淡，持續在２１５００水平爭
持，但午後尾段除科技股上升外，資金亦開始流入醫藥及保險股。
根據《經濟通》ＨＶ２報價系統，「醫療保健」錄得１９﹒７億元淨主動買入，是全日排第
二的行業，「保險」行業則排第三，錄得１０億元淨主動買入。資金午後持續在這兩個板塊輪動
，令恒指打破連日來的爭持局面。
當然，恒指９日ＲＳＩ已升至８２的嚴重超買水平，但仍企穩１０天線，由去年１１月形成
的上升軌尚未破壞。再看周線圖，恒指今周升近７５０點，ＭＡＣＤ牛差亦不斷擴大，而９周
ＲＳＩ未達至嚴重超買，走勢仍理想，估計升至去年６月高位２２４００水平才有較大阻力。
（ｅｒ）
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