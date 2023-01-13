【外圍經濟】通脹仍未受控，南韓央行破天荒連續第７度加息

《經濟通通訊社１３日專訊》南韓央行周五（１３日）決定加息２５個基點，至３﹒５厘，
是該國歷來首次連續７次加息。韓媒分析指，央行再度加息反映通脹尚未受控。南韓去年１２月
消費者價格指數（ＣＰＩ）按年上漲５％，是連續８個月升幅維持在５％以上。南韓央行未來政
策走向，取決於今年１月ＣＰＩ增幅是否明顯放緩。（ｊｆ）
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