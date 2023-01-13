【俄烏開戰】俄稱攻陷烏東重鎮蘇勒答爾，歐洲加緊援烏坦克戰車

《經濟通通訊社１３日專訊》烏克蘭東部頓巴斯戰略重鎮巴赫穆特（Ｂａｋｈｍｕｔ）戰況

激烈，俄僱傭兵公司瓦格納集團周三（１１日）宣稱，完全佔領巴赫穆特附近的鹽礦城鎮蘇勒答

爾（Ｓｏｌｅｄａｒ），所有拒絕投降的烏軍均被殲滅。

不過，烏克蘭總統澤連斯基周四（１２日）否認俄方說法，並承諾向上述兩個城鎮的守軍提

供所有必要的武器。

烏克蘭的歐洲盟國則加緊提供軍援。波蘭總統杜達周三訪問烏克蘭西部城市利沃夫時表示，

該國打算向烏克蘭交付一個連的德國製造「豹２」主戰坦克。不過，轉讓該批坦克需得到德國政

府批准。

一個連通常包括１４輛坦克，波蘭目前擁有超過２４０輛「豹２」坦克。另一方面，德國周

四表明，將會在３月底前，向烏克蘭移交大約４０輛黃鼠狼步兵戰車。

美國的坦克和戰車則於周三開始抵達荷蘭弗利辛恩港，以便部署到波蘭和立陶宛，加強北約

東翼防線。這些裝備包括來自得州胡德堡基地的第１騎兵師第２裝甲旅戰鬥隊的Ｍ１主戰坦克和

布雷德利戰車。據報道，美國上月已經向波蘭轉讓了大約７００輛戰車（ｊｆ）

