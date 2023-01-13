【外圍經濟】阿根廷通脹升至３０年最高，料年內衝破１００％

《經濟通通訊社１３日專訊》阿根廷周四（１２日）發布的數據顯示，該國去年１２月
ＣＰＩ年增９４﹒８％，是３０年來最高，央行隨後決定維持７５厘的高息政策。
雖然阿根廷政府採取了一系列控制通脹措施，但經濟學家對該國經濟前景不樂觀，預計，通
脹將在未來數月突破１００％，經濟增長卻只能維持在１％或以下，勢嚴重擾亂當地政治穩定，
並左右１０月的總統選舉結果。（ｊｆ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升 行業有望復甦可早作部署？
|財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
|財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
|開市Good Morning13/01/2023
溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股 恒指最樂觀望兩萬五
|財經熱話13/01/2023
【虛幣世界】比特幣曾升上萬九，美國CPI續降溫
|生財有道12/01/2023
【港元定存】工銀亞洲分階段港元定存平均年息率降至4.64厘
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰