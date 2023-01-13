【外圍經濟】阿根廷通脹升至３０年最高，料年內衝破１００％

《經濟通通訊社１３日專訊》阿根廷周四（１２日）發布的數據顯示，該國去年１２月

ＣＰＩ年增９４﹒８％，是３０年來最高，央行隨後決定維持７５厘的高息政策。

雖然阿根廷政府採取了一系列控制通脹措施，但經濟學家對該國經濟前景不樂觀，預計，通

脹將在未來數月突破１００％，經濟增長卻只能維持在１％或以下，勢嚴重擾亂當地政治穩定，

並左右１０月的總統選舉結果。（ｊｆ）

