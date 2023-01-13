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13/01/2023 13:45

【國際要聞】日本政府決定在今春至夏季，啟動福島核污水排海

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據日本《共同社》報道，日本內閣官員周五（１３日）在首相
官邸召開會議，確定在今春至夏季前後，啟動東電福島第一核電站核污水排海。
　　岸田文雄內閣在設備施工結束，並獲日本原子能規制委員會檢驗後，就會啟動排海，並為此
向受影響的全日本漁業人士，提供５００億日圓支援。東電去年８月全面啟動排放設備的施工，
但因氣象與海洋條件而出現延誤。（ｊｆ）

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