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13/01/2023 16:02

【外圍經濟】瑞典上月ＣＰＩ年增１０﹒２％，逾３０年首破雙位數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》雖然美國的通脹速度有放緩趨勢，但瑞典上月ＣＰＩ按年增
１０﹒２％，高於經濟學家預測的９﹒８％，是１９９１年來首次突破２位數。瑞典央行認為未
來數月通脹將見頂，並逐漸回歸２％的目標水平。（ｊｆ）

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