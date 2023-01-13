《台股攻略－黃振宇》美國通脹壓力緩解，台股逼近萬五點關口

《台股攻略》美國通脹壓力緩解，消息帶動美股收漲，台積電上升，台股今日（１３日）高

開高收，電子及金融股普遍上揚，加權指數一度逼近萬五點關口，惟大立光走弱，指數升幅收窄

，最終收１４８２４點，升９２點，成交金額為１８１９﹒６９億元（新台幣．下同），三大法

人合計淨買入３４９﹒５８億元。

電子股的台積電業績符預期，２０２２年全年總收入２﹒２６兆元，按年增４２﹒６％創新

高，其股價收５００元，升２﹒８％。台積電其３納米製程將在第三季開始大幅貢獻營收，相關

供應鏈股上揚，其中上品升５％，環球晶升１％，精材升０﹒５％，中砂升０﹒４％。另外，大

立光公布２０２２年全年稅後純利２２６﹒１９億元，按年增２１﹒１％，惟看淡手機市場需求

，預期１、２月收入將按月下降，股價一度跌穿２０００元關口，跌７﹒２％，收２００５元。

光學元件股同步走低，玉晶光跌２％，收３４２﹒５元，亞光、聯一光、佳凌及菱光均跌２％至

４％，新鉅科跌１﹒９％，今國光跌１﹒６％，先進光跌１﹒２％。傳統產業股方面，紡織股王

儒鴻受惠客戶庫存去貨加速，股價升３﹒２％；裕隆逐漸擺脫防疫險鉅額理賠陰霾，加上受惠電

動車發展前景及新北市新店裕隆城有望於今年開幕消息，股價升０﹒９％。中國全面解封，在政

策扶持下，水泥需求有望回升，台泥升２﹒１％，亞泥及嘉泥分別升０﹒５％及０﹒８％。金融

股普遍造好，國票金升２﹒１％，中再保升１﹒５％，台新金、新光金、玉山金及兆豐金均升

０﹒６％至１％。

台灣國安基金例會後決定繼續護盤，消息支撐指數表現及增強投資者信心，大市上升趨勢未

改，但鑑於新年假期將至，投資需保持審慎，建議留意指數萬五點阻力，投資者宜採取分注投資

策略，趁低吸納股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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