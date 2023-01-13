《窩輪豪情－梁業豪》好友何時應作退守？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融

業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控

（００００５）、中海油（００８８３）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選京東健康（０６６１８）、百威亞太（０１８７６）與快手（０１０２４）。

港股開市後，高位呈現阻力，恒指期貨無力升越昨天（１２日）高位２１７６０，若情況不

獲改善，將會引來更多於周末前出現的獲利回吐沽盤，對有意繼續殺倉的好友大戶而言，恒指熊

證重貨區２２０００－２２０９９距離恒指現水平頗遠，持續下跌的大市波幅不易支持恒指升抵

２２０９９。另一方面，恒指牛證重貨區現位於２０７００－２０７９９，亦不易出現殺倉的現

象。當一恒指於恒指熊證收回價區域２１７００－２１７９９前裹足不前。即代表港股已經或即

將進行短期調整的機會很大，好友應作退守。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組

：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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