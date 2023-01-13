【虛幣世界】比特幣曾升上萬九美元，美國ＣＰＩ續降溫

《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布上月ＣＰＵ數據，為６﹒５％，上月為７﹒１％，美

國通脹降溫，帶動股市上揚，以科技股為主的納斯達克綜合指數和道瓊斯工業平均指數

（ＤＪＩＡ）均上漲０﹒６％，而標準普爾５００指數上漲０﹒３％。加密貨幣一同抽升，比特

幣曾升上１９０００美元水平，隨後已回落至１８８００美元。

ＦＴＸ 前首席執行官Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（薯條哥）發表網誌指，否認

藏匿了數十億美元，並聲稱ＦＴＸ和姊妹公司Ａｌａｍｅｄａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ倒閉是因為加

密貨幣市場崩潰和Ａｌａｍｅｄａ 方面的對沖不足。薯條哥面臨多項聯邦指控，包括共謀欺詐

，目前他位於加利福尼亞的家中獲得保釋，他對這些指控拒不認罪，但他的副手兼阿拉米達州長

卡羅琳．埃里森 （Ｃａｒｏｌｉｎｅ Ｅｌｌｉｓｏｎ）承認犯有欺詐指控，目前正與美國紐

約南區檢察官合作進行調查。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報１８７３５﹒４４元（美元．下同），跌０﹒５９％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４０４﹒５８元，跌０﹒８０％；艾達幣報

０﹒３２５５元，跌１﹒１５％；瑞波幣報０﹒３７２１元，跌０﹒７２％。（ｕｌ）



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