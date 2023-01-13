《談國論企－黎偉成》通脹上月低增有助經濟穩進發展

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年１２月份環比及同比皆稍增，乃受豬

肉、水產品、鮮果等食品價格和國際能源價格保持緩增，鮮菜價格更稍跌等良性因素支持。糧食

生產預期全年豐收，加上國際原油價格回落至每桶７５美元左右，通脹可保持反覆下行的態勢，

有利刺激消費和央行靈活調整貨幣政策，促進國民經濟回復穩中有進的發展。



＊供應持續增加料促豬肉價升幅續放緩＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年１２月份同比增長１﹒８％，

無疑較對上一個月的１﹒６％略升０﹒２個百分點，乃屬新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９第五波疫情

多發多散以來相對較低增長的月份。中央一直堅持高效統籌疫情防控和穩中求進工作總基調，確

保經濟社會恢復，工、商、農業生產和供應基本滿足市場需求的同時，工業生產者出廠價格

ＰＰＩ於是月回落至負０﹒７％，環比跌０﹒５個百分點，當有良佳啟示。

先談對ＣＰＩ有十分重大影響的（甲）食品煙酒類的最新發展，分類指數２０２２年１２月

份同比增長３﹒７％，比１１月份的３％升幅多增０﹒７個百分點，乃持續回落多時的可接受表

現，而（一）禽肉價格的升幅再度出現放緩：分類指數於１２月份同比增長１１﹒６％，環比回

落６個百分點，影響ＣＰＩ由上月之升０﹒５６個百分點下調至０﹒３８個百分點，明顯緩和對

整體通貨膨脹所造成的壓力。

禽肉大類價格的升幅再度收窄，乃因：（Ｉ）豬肉價格於１２月份同比上升２２﹒２％，比

１１月份的３４﹒４％升幅少增１２﹒２個百分點，影響ＣＰＩ由上月的上升０﹒５６個百分點

降低至０﹒３１個百分點，因（ｉ）中國生豬存欄量於２０２２年三季度達４﹒４５９４億頭，

同比增加１﹒４％，而上半年末達４﹒２３億頭則同比減１﹒９％，情況有改善，其中能繁殖母

豬存欄量於三季度末有４３６２萬頭，上半年為４２７７萬頭，相信豬肉供應能滿足市場需求，

此對通脹控制有一定利好影響，民生受惠，卻仍受國際糧食價高之困。

但（ｉｉ）美國主動推手弄出的烏克蘭戰局，使環球糧食、能源等供應更為短缺和價格續升

，飼養肉禽食料成本遂隨之走高，對中國同樣造成壓力，不可忽視。

其他兩大主項畜肉價格尚穩：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年１２月份同比升０﹒９％

，環回落０﹒４個百分點；（ＩＩＩ）羊肉分類指數於是月跌３﹒１％，環比回落１﹒１個百分

點。

至於（二）非禽肉的其他主要食品，有多個項目反覆回落或轉穩，其中（１）鮮菜分類指數

於１２月份同比減少０﹒８％，而上一個月的１１月份同比尚回升３％，對ＣＰＩ影響則為減少

０﹒１８個百分點，而上月份則增０﹒０５個百分點。

再看（２）鮮果分類指數於１２月份同比增長１１。％，比１１月份同比增１﹒４個百分點

，對ＣＰＩ影響由上月的上升０﹒１８個百分點略升為０﹒２１個百分點。



＊國際油價回落使交通工具用燃料價減壓＊



二者皆受到天氣和季節性的影響，曾持續明顯走高，現時之回回落，反映出天氣復常，問題

是鮮果回復正常供應需時。

餘者有升有跌，其中（３）蛋類升９﹒６％和環比回落０﹒３個百分點，對ＣＰＩ影響由上

月之升０﹒０７個百分點調低至０﹒０６個百分點，壓力不太大。（４）糧食分類指數同比上升

２﹒６％，上月的１１月份則下降２１﹒２％，對ＣＰＩ影響亦由下降０﹒５３個百分點轉為升

０﹒０５３％。

再看（乙）消費品大分類指數，於２０２２年１２月份同比上升２﹒６％，比對上一個月份

的２﹒３％多增０﹒３個百分點，但１１月份的環比少增１個百分點，略高於ＣＰＩ漲幅，可以

接受，理由是此屬消費購物的結構性通貨價格向上，反映出內需出現較為全面升溫，屬良好的經

濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）居住分類指數持續１１及１０月份之跌０﹒２％，其

中重要因由為水電燃料升幅僅０﹒７９％，對民生當然有良性的影響。（２）交通和通信分類指

數中的交通工具使用燃料價格升幅由上月的１１﹒３％下調至１０﹒４％，可見國際以石油為主

的能源價格回落所衍生的壓力有所降低。

國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿

用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始

以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控

，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良

好和正面的轉化。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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