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13/01/2023 16:57

【內房困局】人行：優質房企的融資環境明顯改善

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，針對房地產市場出現的一些調
整，近一段時間房地產行業尤其是優質房企的融資環境明顯改善。去年９月到１１月，房地產開
發貸款累計新增１７００多億元（人民幣﹒下同），同比多增２０００多億元。去年四季度，境
內房地產企業債券發行１２００多億元，同比增長２２％。
　　他表示，近期人民銀行會同有關部門提出改善優質房企資產負債表計劃，從企業公開披露信
息看，過去十年間，中國房地產業資產負債表經歷了快速擴張，十年時間全國前５０大房企資產
規模增長了１０倍，還有個別企業增長了２３倍。同時行業負債結構高度多元化，這其中金融負
債只佔到３１％，包括銀行開發貸款佔１４％，境內外債券佔９％，非標融資佔８％；其餘的主
要是上下游企業墊資佔３０％，預收個人房款佔３２％，延遲繳交的稅費、土地價款佔７％。
　
＊優質房企沒有具體名單，完善３０家試點房企「三線四檔」規則＊
　
　　他指出，防範風險從問題房企向優質房企擴散，有關部門起草了《改善優質房企資產負債表
計劃行動方案》。《行動方案》聚焦專注主業、合規經營、資質良好，具有一定系統重要性的優
質房企，重點推進「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四個方面共２１
項工作任務，綜合施策，改善優質房企現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。《方案
》中關於優質房企的條件並沒有具體名單，由金融機構自主把握。
　　針對「三線四檔」規則，《方案》明確要完善針對３０家試點房企的「三線四檔」規則，在
保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。（ｅｗ）

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