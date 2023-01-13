【內房困局】人行：保持房地產融資平穩有序，研推結構性工具

《經濟通通訊社１３日專訊》對於今年降息降準還有沒有空間？人行副行長宣昌能在國新辦

發布會表示，將繼續採取措施提振市場信心，激發微觀主體活力。一是推動降低企業綜合融資成

本和個人消費成本，降低微觀主體的債務負擔，增加居民消費和企業投資能力。二是引導金融機

構切實加強和改進金融服務，加大向製造業、服務行業民營小微企業的傾斜支持力度，繼續推進

民營企業債券融資支持工具。鼓勵住房、汽車等大宗消費，圍繞教育、文化、體育等重點領域，

加強對服務消費的綜合金融支持。

保持房地產融資平穩有序。堅持「房住不炒」的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策

。用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，維護好住房消費者合法權益。實施好

改善優質房企資產負債表計劃，有效防範化解優質頭部房企風險。完善住房租賃金融支持政策，

推動房地產行業向新發展模式平穩過渡。



＊鄒瀾：研究推結構性工具重點支持房地產平穩運行＊



人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，中國的結構性貨幣政策主要圍繞支持普惠金融、綠色發展、

科技創新等國民經濟重點領域和薄弱環節。具體的結構性貨幣政策工具，將人行官網定期發布。

最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運行，包括保交樓貸款支持

計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等，屆時出台後會另外再作一些詳細披露

和發布。截至去年年底，結構性貨幣政策工具余額大約６﹒４萬億元人民幣。（ｅｗ）

