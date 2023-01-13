【數據解讀】海關：對東盟進出口佔對其他ＲＣＥＰ成員國超５０％

《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署新聞發言人呂大良表示，２０２２年中國對東盟進出
口佔對其他ＲＣＥＰ成員國進出口規模的５０﹒３％。中國對東盟進出口的中間產品４﹒３６萬
億元（人民幣．下同），增長１６﹒２％，佔中國與東盟進出口總值的６７％。
＊南韓進出口規模居中國與ＲＣＥＰ其他成員國進出口首位＊
２０２２年，中國對ＲＣＥＰ其他成員國進出口增速超過兩位數的達到了８個，其中對印度
尼西亞、新加坡、緬甸、柬埔寨、老撾進出口增速均超過了２０％。對南韓的進出口規模位居中
國與ＲＣＥＰ其他成員國進出口的首位，達到２﹒４１億萬億元，增長３﹒２％。
２０２２年，中國對ＲＣＥＰ其他成員國進出口中間產品８﹒７萬億元，增長８﹒５％，佔
同期中國對其他成員國進出口總值的６７﹒２％，從主要商品看，中國對ＲＣＥＰ其他成員國出
口機電產品、勞動密集型產品分別增長１３﹒２％和２０﹒７％，其中電子元件、蓄電池、汽車
分別增長１５％、５０﹒３％和７１﹒６％。中國自ＲＣＥＰ其他成員國進口機電產品、金屬礦
及礦砂、消費品也分別佔４６﹒２％、１０﹒４％和１０﹒２％；原油、天然氣等能源產品的進
口值增長較快。（ｅｗ）
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