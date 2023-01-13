《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股，通關概念股難再大升

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報２１５４９，升３５點或０﹒１６％，主板

成交６５３﹒３４億元。恒生中國企業指數報７３１９，升７點或０﹒１％。恒生科技指數報

４４８５，跌１點或０﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１１﹒３元，升０﹒５元或０﹒４５％，成交

３５﹒０４億元；騰訊控股收報３６４﹒４元，升０﹒４元或０﹒１１％，成交３２﹒３７億元

；美團收報１６９﹒６元，跌３﹒４元或１﹒９７％，成交２７﹒７４億元。國指三大成交股份

依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股

及美團。



＊聶振邦：成交維持逾千五億元有利後市＊



恒指近日維持２１５００上下波動，獨立股評人聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然近期

大市無方向，但近日大市總成交額維持較高水平，上兩個交易日均有約１６００億元，整體交投

活躍。他指，大市成交維持在１５００億元以上屬健康市況，若今日維持２１５００以上收市，

疊加美國通脹回落，下周有望升破２２０００，交投暢旺後更有望挑戰２２５００。



＊通關因素炒得七七八八＊



過去一周香港正式與內地通關，帶動本地零售一同炒起，藍籌周大福（０１９２９）更成功

破頂高見１８﹒１６元。聶振邦指周大福觸及１８元水平後接連回落調整，早於２０２１年１０

月亦曾高見約１８元後回落；周大福由去年１１月低位１２﹒２６元至今已累積約四成升幅，通

關因素已反映得七七八八，預計１８元以上會出現較多獲利盤，現價距離１８元升幅不足一成，

上升空間有限。他補充，大市突破２２０００大關氣氛良好後才有利周大福企穩１８元，所以只

能與大市同步。

另一通關概念股莎莎（００１７８）亦受惠炒上，目前於１﹒８至２元水平橫行。聶振邦指

近期同為化妝品股的卓悅（００６５３）附屬公司被申請破產，消息面上較為不利莎莎，預計莎

莎在市況向好下或能突破２元，但高見２﹒３元亦會遇到阻力。（ｈｃ）

