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13/01/2023 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒４２億元，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開９０點，報２１６０５點。最高升２５５點報
２１７７０點，最低跌３９點報２１４７４點。恒指收報２１７３８點，升２２４點或
１﹒０４％。
　　北水全日淨流入２０﹒４２億元，上日淨流出２４﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、信達生物（０１８０１）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１３３０﹒１１億元減少１６﹒７％。其中港股通成交３６８﹒７億元，佔總成交
２７﹒７％。
　　騰訊控股升２﹒０３％報３７１﹒４元，北水淨買入８﹒４億元；中國移動升１﹒３７％報
５５﹒５元，北水淨買入４﹒４億元；藥明生物升６﹒３７％報７２﹒６元，北水淨買入３﹒１
億元。
　　建設銀行升１％報５﹒０６元，北水淨賣出２﹒４億元；信達生物升６﹒１７％報
４２﹒１５元，北水淨賣出２億元；美團跌１﹒０４％報１７１﹒２元，北水淨賣出１﹒４億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　８﹒４０
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　４﹒４３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　３﹒１１
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　１﹒１４
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒３７
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　－１﹒９５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒３９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒８８
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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