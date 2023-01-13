【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒４２億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開９０點，報２１６０５點。最高升２５５點報

２１７７０點，最低跌３９點報２１４７４點。恒指收報２１７３８點，升２２４點或

１﹒０４％。

北水全日淨流入２０﹒４２億元，上日淨流出２４﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多

的依次是建設銀行（００９３９）、信達生物（０１８０１）、美團（０３６９０）。

主板成交１３３０﹒１１億元減少１６﹒７％。其中港股通成交３６８﹒７億元，佔總成交

２７﹒７％。

騰訊控股升２﹒０３％報３７１﹒４元，北水淨買入８﹒４億元；中國移動升１﹒３７％報

５５﹒５元，北水淨買入４﹒４億元；藥明生物升６﹒３７％報７２﹒６元，北水淨買入３﹒１

億元。

建設銀行升１％報５﹒０６元，北水淨賣出２﹒４億元；信達生物升６﹒１７％報

４２﹒１５元，北水淨賣出２億元；美團跌１﹒０４％報１７１﹒２元，北水淨賣出１﹒４億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒４０

中國移動 （００９４１） ４﹒４３

藥明生物 （０２２６９） ３﹒１１

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１４

李寧 （０２３３１） ０﹒２５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －２﹒３７

信達生物 （０１８０１） －１﹒９５

美團 （０３６９０） －１﹒３９

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒８８

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒８３

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