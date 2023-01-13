《美元走勢－羅明立》通脹縱見頂，聯儲年內減息之說乃一廂情願

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １２８﹒６３ １２９﹒４３ １２８﹒３８

歐元╱美元 １﹒０８４６ １﹒０８６８ １﹒０８３０

英鎊╱美元 １﹒２２０４ １﹒２２３２ １﹒２１７４

美元╱瑞郎 ０﹒９２９４ ０﹒９３１６ ０﹒９２５２

美元╱港元 ７﹒８０９７ ７﹒８１０９ ７﹒８０７４

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《美元走勢》受昨日（１２日）公布的ＣＰＩ數據打壓，美元延續了近期的疲軟走勢，在周

四再度大幅下挫，美元指數一度下探至１０２﹒０７的半年低位。昨日美國勞工部公布的數據顯

示，美國１２月ＣＰＩ按年上升６﹒５％，按月下降０﹒１％，為兩年半來首次下降。核心

ＣＰＩ按年上升５﹒７％，按月上升０﹒３％，均符合市場預期，數據顯示價格壓力已經見頂，

並為聯儲局下個月放慢加息步伐提供了空間。然而，由於消費者需求強勁增長，再加上最新的非

農數據以及首次申領失業救濟人數均好於市場預期，顯示勞動力市場仍較緊缺，即使聯儲局在２

月份如期下調加息幅度至２５基點，但仍可能需要在未來幾次ＦＯＭＣ會議上持續加息，導致最

終利率上限超過５％。而在年內降息更是部分市場參與者的一廂情願，暫時看仍遙遙無期。

在另一邊，隨著能源危機緩解，消費者對價格走勢的預期已基本回落至通脹飆升前的水平，

歐洲經濟或將帶給投資者愈來愈多的驚喜。早前公布的數據顯示，歐元區１２月ＣＰＩ按年上升

９﹒２％，雖然增幅創４個月新低，但仍接近歷史高位。預料歐洲央行將繼續保持強硬態度，以

穩定的速度繼續加息。據稱日本央行也有意重新評估其超寬鬆貨幣政策的副作用，可能考慮進一

步調整貨幣政策，包括進一步調整購債計劃。若歐日兩大央行在將來的鷹派程度遠超聯儲局，美

元繼續走軟似乎是無可避免的事情。但一切仍需視乎聯儲局在下月ＦＯＭＣ會議後的聲明表態。

唯短期內仍可繼續賣出美元，買入非美貨幣的策略。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７８０ １﹒０８８０ １﹒０７３０

美元兌日圓 買入日圓 １２９﹒８０ １２７﹒８０ １３０﹒３０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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