【香港政情】新民黨支持夏寶龍講話，進一步鞏固香港國安法實施

《經濟通通訊社１３日專訊》對於港澳辦主任夏寶龍今早於「保證《香港國安法》準確實施

」專題研討會發表視像講話，新民黨表示高度認同，認為其講話與總書記習近平的「二十大」報

告一脈相承，進一步鞏固《香港國安法》在港準確實施，讓香港在維護國家安全方面有更大貢獻

，長遠有助推進「一國兩制」行穩致遠。

夏寶龍強調，《香港國安法》的頒布實施，從根本上堵住了香港特區維護國家安全制度機制

的漏洞，有力打擊了反中亂港分子攬炒、拉布等政治亂象，有力維護行政長官和特別行政區政府

的施政權威，再加上完善選舉制度，實踐「愛國者治港」，讓香港的局勢轉歸安全、光明。更重

要的是，夏寶龍明確點出，國家安全是中央事權，中央對香港特別行政區有關的國家安全事務負

有根本責任，擁有完整的立法權、執法權、司法權，中央通過《香港國安法》授權香港特區承擔

維護國家安全的主要責任，同時，中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後兜底責任，

創造性地在《香港國安法》中規定了中央和特別行政區雙執行機制。

新民黨認為，夏寶龍這一論述，是對西方政府及政客別有用心地抹黑國家和香港現況的有力

駁斥。西方社會必須明白，「中央主導」加「特區主責」來實施《香港國安法》，是完全符合「

一國兩制」原則，是「中央全面管治權與特區高度自治權統一銜接的生動體現」，不容西方政府

說三道四或肆意干預。

新民黨亦十分認同及支持夏寶龍所說，「維護國家安全人人有責」，「全社會每個人都應是

維護國家安全的參與者、推動者、受益者，而不是旁觀者」，因此「要在全社會加強對《香港國

安法》的學習宣傳教育，不斷增強全社會維護國家安全的意識」。未來新民黨將繼續全力配合中

央和特區政府，在黨內外積極推進有關國家安全的教育工作，讓市民更加理解總體國家安全觀。

（ｂｉ）

