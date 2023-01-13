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13/01/2023 12:33

渣打：恒指初步阻力２２２００，年底有望上試兩萬五

　　《經濟通通訊社１３日專訊》渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《２０２３年展望》報
告。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，隨著內地逐步重新開放，中國今年經濟增長有機會恢
復至約５％。恒生指數亦因而受惠，他預計恒指初步阻力大約在２２２００點，指數在有關水平
可能會出現一些獲利回吐。
　　他又補充指，中國重新開放對港股並不是完全利好，短期中國經濟數據或較參差，對股市表
現或負面影響。不過，下半年基本面會受惠於經濟重啟而好轉，加上政策刺激推動下，企業盈利
有望在下半年強勁復甦，因此建議在１９３００點水平作出增持；假若恒指明顯升穿２２２００
點水平，恒指有望上試２５０００點。
　
＊建議重倉債券，低配股票＊
　
　　鄭子豐估計，美國經濟在未來１２個月有七成半機會陷入衰退。儘管上周公布的就業數據仍
非常正面，工資增長輕微放緩也令市場對通脹預期樂觀，但美債孳息率曲線呈現倒掛，長短債息
差錄得頗大幅的負數，預料美聯儲會提前暫停加息甚至減息。他建議投資者於未來１２個月應增
配債券、低配股票，尤其是重倉優質債券。當美國經濟陷入衰退，減息會令債券收益率下降，從
而利好債價上行，投資者應在近期債息高企時先鎖定收益率，待經濟明顯衰退才增配股票。
　　股票板塊及地區選擇方面，鄭子豐看好亞洲（日本除外）的股市，認為對於區內的股票板塊
選擇亦會更趨順周期性（ｐｒｏ－ｃｙｃｌｉｃａｌ）。中國方面，通訊服務和非必需消費品板
塊預計將受惠於更多的支持政策以及流動性限制的進一步優化；至於印度方面，金融、工業和必
需消費品板塊則有機會受惠其當地需求。至於美國，團隊的板塊偏好傾向防守性－包括醫療保健
、必需消費品和能源行業；而歐洲則偏好金融和能源板塊。
　
＊看好歐元日圓，黃金可看高一線＊
　
　　渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預計，貨幣市場可望提供另一個投資機會。隨著美國
聯邦儲備局有機會暫停加息周期，這或會為美元未來６－１２個月內走低，看好歐元和日圓，預
計兩種貨幣有機會錄得強勁的全年表現，並會在兩種貨幣於第一季內出現回軟時作出增持。此外
，中澳關係改善也會利好澳元走勢。
　　商品市場方面，梁振輝指，隨著環球需求收縮，預料油價上行空間有限，認為石油將不會是
今年市場重點。他指出，在美國過去１１次衰退中，金價平均會反彈約１１％，因此看好金價在
年底見１８９０美元。（ａｃ）

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