渣打：恒指初步阻力２２２００，年底有望上試兩萬五

《經濟通通訊社１３日專訊》渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《２０２３年展望》報

告。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，隨著內地逐步重新開放，中國今年經濟增長有機會恢

復至約５％。恒生指數亦因而受惠，他預計恒指初步阻力大約在２２２００點，指數在有關水平

可能會出現一些獲利回吐。

他又補充指，中國重新開放對港股並不是完全利好，短期中國經濟數據或較參差，對股市表

現或負面影響。不過，下半年基本面會受惠於經濟重啟而好轉，加上政策刺激推動下，企業盈利

有望在下半年強勁復甦，因此建議在１９３００點水平作出增持；假若恒指明顯升穿２２２００

點水平，恒指有望上試２５０００點。



＊建議重倉債券，低配股票＊



鄭子豐估計，美國經濟在未來１２個月有七成半機會陷入衰退。儘管上周公布的就業數據仍

非常正面，工資增長輕微放緩也令市場對通脹預期樂觀，但美債孳息率曲線呈現倒掛，長短債息

差錄得頗大幅的負數，預料美聯儲會提前暫停加息甚至減息。他建議投資者於未來１２個月應增

配債券、低配股票，尤其是重倉優質債券。當美國經濟陷入衰退，減息會令債券收益率下降，從

而利好債價上行，投資者應在近期債息高企時先鎖定收益率，待經濟明顯衰退才增配股票。

股票板塊及地區選擇方面，鄭子豐看好亞洲（日本除外）的股市，認為對於區內的股票板塊

選擇亦會更趨順周期性（ｐｒｏ－ｃｙｃｌｉｃａｌ）。中國方面，通訊服務和非必需消費品板

塊預計將受惠於更多的支持政策以及流動性限制的進一步優化；至於印度方面，金融、工業和必

需消費品板塊則有機會受惠其當地需求。至於美國，團隊的板塊偏好傾向防守性－包括醫療保健

、必需消費品和能源行業；而歐洲則偏好金融和能源板塊。



＊看好歐元日圓，黃金可看高一線＊



渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預計，貨幣市場可望提供另一個投資機會。隨著美國

聯邦儲備局有機會暫停加息周期，這或會為美元未來６－１２個月內走低，看好歐元和日圓，預

計兩種貨幣有機會錄得強勁的全年表現，並會在兩種貨幣於第一季內出現回軟時作出增持。此外

，中澳關係改善也會利好澳元走勢。

商品市場方面，梁振輝指，隨著環球需求收縮，預料油價上行空間有限，認為石油將不會是

今年市場重點。他指出，在美國過去１１次衰退中，金價平均會反彈約１１％，因此看好金價在

年底見１８９０美元。（ａｃ）

