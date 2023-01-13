【夜期時段】即月期指最新報２１７７９點，跌３點，高水４０點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７９１點，升９點，高水５２

點，最新報２１７７９點，跌３點，高水４０點，合約成交４７３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４２１點，升１０點，高水３０點，最新報７４０８點，

跌３點，高水１７點，合約成交３２４張。

