【夜期時段】即月期指最新報２１７７９點，跌３點，高水４０點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７９１點，升９點，高水５２
點，最新報２１７７９點，跌３點，高水４０點，合約成交４７３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４２１點，升１０點，高水３０點，最新報７４０８點，
跌３點，高水１７點，合約成交３２４張。
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