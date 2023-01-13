【通關復常】畢馬威中國：通關及放寬入境限制助提振香港銀行業

《經濟通通訊社１３日專訊》畢馬威中國發表《２０２３香港銀行業展望》表示，銀行業將

持續面臨環球經濟環境的挑戰，例如高息口、通脹升溫以及縮減開支的需要，恢復通關和放寬防

疫限制象徵香港銀行業邁向復常的重要一步，中國內地現時的金融改革亦將鞏固香港作為國家金

融中心的地位。



＊息口上升有利淨息差，惟關注縮減開支降成本＊



畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，隨著今年１月份所有旅遊限制和

社交隔離措施的取消，銀行業界現時對前景趨於樂觀，憧憬２０２３年內可真正恢復業務。

息口上升為銀行業帶來更高的淨息差，但隨著經濟前景轉淡，銀行業未來一年仍將更加關注

如何縮減開支，以降低可持續成本收入比，並提升盈利能力。畢馬威中國銀行業高級合夥人馬紹

輝（Ｐａｕｌ ＭｃＳｈｅａｆｆｒｅｙ）表示，聯儲局致力以加息遏制美國通脹，並將會繼續

積極實施有關政策。在經歷了多年的低淨息差環境後利率持續上升，預計淨息差將進一步擴大，

有利銀行業務發展，但香港的經濟環境將會影響銀行的財富管理業務費用收入。



＊香港銀行業面臨更多監管及強制性披露要求＊



報告又指，今年銀行業將要緊貼監管發展，主要的監管措施包括設立虛擬資產服務供應商發

牌制度。除了新法規，另一關鍵趨勢是強化市場監督。隨著監管科技（ＳｕｐＴｅｃｈ）興起，

監管機構可以更精準地使用數據，讓銀行和其他金融營運商降低風險。在氣候風險管理方面，香

港銀行業也將面臨更多監管和強制性披露要求。承諾實現淨零排放的銀行除了需要降低自身的排

放，同時亦需要為推動實體經濟減排提供融資。

畢馬威中國認為，香港作為具有獨特內在優勢的環球金融中心，在中國內地４０多年的開放

過程中一直扮演進出門戶的角色，並將在未來繼續發揮作用。未來一年銀行業雖將面臨挑戰，但

香港作為國際金融中心的地位並不會減弱。（ｂｉ）

