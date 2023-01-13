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13/01/2023 17:01

【通關復常】畢馬威中國：通關及放寬入境限制助提振香港銀行業

　　《經濟通通訊社１３日專訊》畢馬威中國發表《２０２３香港銀行業展望》表示，銀行業將
持續面臨環球經濟環境的挑戰，例如高息口、通脹升溫以及縮減開支的需要，恢復通關和放寬防
疫限制象徵香港銀行業邁向復常的重要一步，中國內地現時的金融改革亦將鞏固香港作為國家金
融中心的地位。
　
＊息口上升有利淨息差，惟關注縮減開支降成本＊
　
　　畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，隨著今年１月份所有旅遊限制和
社交隔離措施的取消，銀行業界現時對前景趨於樂觀，憧憬２０２３年內可真正恢復業務。
　　息口上升為銀行業帶來更高的淨息差，但隨著經濟前景轉淡，銀行業未來一年仍將更加關注
如何縮減開支，以降低可持續成本收入比，並提升盈利能力。畢馬威中國銀行業高級合夥人馬紹
輝（Ｐａｕｌ　ＭｃＳｈｅａｆｆｒｅｙ）表示，聯儲局致力以加息遏制美國通脹，並將會繼續
積極實施有關政策。在經歷了多年的低淨息差環境後利率持續上升，預計淨息差將進一步擴大，
有利銀行業務發展，但香港的經濟環境將會影響銀行的財富管理業務費用收入。
　
＊香港銀行業面臨更多監管及強制性披露要求＊
　
　　報告又指，今年銀行業將要緊貼監管發展，主要的監管措施包括設立虛擬資產服務供應商發
牌制度。除了新法規，另一關鍵趨勢是強化市場監督。隨著監管科技（ＳｕｐＴｅｃｈ）興起，
監管機構可以更精準地使用數據，讓銀行和其他金融營運商降低風險。在氣候風險管理方面，香
港銀行業也將面臨更多監管和強制性披露要求。承諾實現淨零排放的銀行除了需要降低自身的排
放，同時亦需要為推動實體經濟減排提供融資。
　　畢馬威中國認為，香港作為具有獨特內在優勢的環球金融中心，在中國內地４０多年的開放
過程中一直扮演進出門戶的角色，並將在未來繼續發揮作用。未來一年銀行業雖將面臨挑戰，但
香港作為國際金融中心的地位並不會減弱。（ｂｉ）

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