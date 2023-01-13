銀公料今年本港經濟恢復正增長，銀行資產質素保持穩健

《經濟通通訊社１３日專訊》香港銀行公會主席孫煜表示，過去一年疫情反覆，儘管仍存有

不確定性，香港金融及銀行體系依舊保持穩健，港元匯率及存款總額大致穩定，香港銀行業流動

性及資本充足率繼續遠高於國際標準。今年內地有序恢復通關，將帶動香港經濟活動，有助經濟

復甦，預計香港經濟將恢復正增長，為金融業帶來巨大的經濟機遇。



＊港經濟復甦助支持貸款業務，



對於貸款業務，他指出，隨著香港經濟復甦，防疫安排逐漸放鬆及通關等因素，整個經濟面

改善將有助支持貸款業務；而隨著利率走高，銀行的淨息差也有望改善，但利息成本也會相對提

升。他又指，隨著與內地通關，業界也做好準備滿足跨境客戶的需求，而人員恢復交往將有助相

關業務的發展。



＊港銀資產質素保持穩健，內房敞口風險可控＊



被問及本港銀行會否再上調最優惠利率，他指出，市場認為美國或會繼續加息，料拆息或會

持續上升，銀行需根據自身的資金成本等因素，以決定是否上調相關的利率。

他提及，整個香港銀行業資產質素保持穩健，儘管高息或影響企業的償債能力，不良率或面

臨部分壓力，但現時本港銀行的不良率處於非常低的水平，料今年資產質素整體風險可控。對於

內房敞口，他指過去幾年銀行一直消化相關敞口，認為整體相關風險可控。

對於本港樓市，他指出，香港與內地通關帶動商業活動復甦有利樓市，現時香港住宅供應仍

然緊張，但呼籲市民作出相關投資決定時需做好風險管理。（ｂｎ）

