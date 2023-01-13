  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2023 17:32

銀公料今年本港經濟恢復正增長，銀行資產質素保持穩健

　　《經濟通通訊社１３日專訊》香港銀行公會主席孫煜表示，過去一年疫情反覆，儘管仍存有
不確定性，香港金融及銀行體系依舊保持穩健，港元匯率及存款總額大致穩定，香港銀行業流動
性及資本充足率繼續遠高於國際標準。今年內地有序恢復通關，將帶動香港經濟活動，有助經濟
復甦，預計香港經濟將恢復正增長，為金融業帶來巨大的經濟機遇。
　
＊港經濟復甦助支持貸款業務，
　
　　對於貸款業務，他指出，隨著香港經濟復甦，防疫安排逐漸放鬆及通關等因素，整個經濟面
改善將有助支持貸款業務；而隨著利率走高，銀行的淨息差也有望改善，但利息成本也會相對提
升。他又指，隨著與內地通關，業界也做好準備滿足跨境客戶的需求，而人員恢復交往將有助相
關業務的發展。
　
＊港銀資產質素保持穩健，內房敞口風險可控＊
　
　　被問及本港銀行會否再上調最優惠利率，他指出，市場認為美國或會繼續加息，料拆息或會
持續上升，銀行需根據自身的資金成本等因素，以決定是否上調相關的利率。
　　他提及，整個香港銀行業資產質素保持穩健，儘管高息或影響企業的償債能力，不良率或面
臨部分壓力，但現時本港銀行的不良率處於非常低的水平，料今年資產質素整體風險可控。對於
內房敞口，他指過去幾年銀行一直消化相關敞口，認為整體相關風險可控。
　　對於本港樓市，他指出，香港與內地通關帶動商業活動復甦有利樓市，現時香港住宅供應仍
然緊張，但呼籲市民作出相關投資決定時需做好風險管理。（ｂｎ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/01/2023
《神州經脈》貿易數據續低迷　滬指周升1%外資掃貨　人幣半年高
人氣文章財經熱話13/01/2023
《嚟緊炒D乜》威馬汽車借殼APOLLO上市　升上1銀先叫合理
人氣文章財經熱話13/01/2023
【復常炒D乜】銀行齊唱好經濟匯控創10個月高　富瑞升評級目標可追入？
人氣文章財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升　行業有望復甦可早作部署？
人氣文章財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
人氣文章財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金