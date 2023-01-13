【虛擬銀行】ＺＡ　Ｂａｎｋ推美元定存快閃優惠，年利率最高４％

《經濟通通訊社１３日專訊》ＺＡ Ｂａｎｋ宣布推出「美元定期存款快閃優惠」，用戶以

新資金開立指定美元定期存款，可享最高４％優惠年利率。

現有ＺＡ Ｂａｎｋ用戶已在ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ內獲發２張美金新資金定存加息券，

只需於２０２３年１月２０日或之前存入指定新資金，並使用加息券開立美元定期存款，即可享

優惠年利率。

最低存入新資金為２０００美元，上限則為２０萬美元。（ｒｈ）

