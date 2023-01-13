《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒６％連升三周，樓價見底回穩

《經濟通通訊社１３日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ連升三周，最新報１５８﹒２３點，

按周升０﹒６４％，單周升幅為去年１０月（近１４周）以來最大。



＊單周錄近１４周以來最大升幅＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著去年１２月初開始，政府逐步放寬防疫措施

，香港邁向復常，ＣＣＬ連升３周共１﹒１９％，是２０２２年１月後再現。確認樓價已經見底

回穩，ＣＣＬ擺脫３周前１５６﹒３７點低位，展望新春後重上１６０點水平。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５８﹒３４點，按周升０﹒７８％，升幅

為２０２２年６月以來最大，連升３周共１﹒６１％。ＣＣＬ（中小型單位）報１５６﹒５８點

，按周升０﹒７７％，升幅為２０２２年６月以來最大，連升３周共１﹒４４％。ＣＣＬ（大型

單位）報１６６﹒３７點，按周升０﹒１０％，近３周計累升０﹒１５％。



＊港島樓價按周升１﹒５２％＊



四區方面，港九市區樓價領升，齊升３周。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５８﹒９５點，按周

升１﹒５２％，升幅為２０２２年５月以來最大，連升３周共２﹒１５％。九龍ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１５３﹒５４點，按周升０﹒８１％，連升３周共２﹒４７％。新界西ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１４６﹒３７點，按周升０﹒９７％，終止３周連跌。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１７０﹒４３點，按周跌０﹒５８％，連升２周後回軟。樓價見底後近３周計，新界東樓價累升

１﹒５４％，新界西樓價累跌０﹒１２％。（ｃｌ）

