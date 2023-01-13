【香港政情】陳茂波明啟程往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會

《經濟通通訊社１３日專訊》財政司司長陳茂波將於明晚（１４日）啟程前往瑞士達沃斯，

於１月１６－２０日出席世界經濟論壇年會。參與年會的香港代表團成員還包括機管局主席蘇澤

光、港交所（００３８８）主席史美倫和集團行政總裁歐冠昇，以及港鐵公司（０００６６）行

政總裁金澤培。

今年世界經濟論壇年會的主題為「於分裂的世界中合作」。陳茂波表示，環球經濟前景仍面

對許多不確定因素，包括地緣政治局勢緊張、全球供應鏈受干擾、能源和食物供應緊張、環球通

脹高企、息率趨升等，都將拖累全球經濟復甦的步伐，部分新興經濟體或會面對資金流動和金融

穩定的挑戰。陳茂波說，面對各種複雜的形勢和挑戰，世界各國更應衷誠合作，合力推動全球朝

更可持續、更堅韌和更普惠的方向發展。

在出席世界經濟論壇年會期間，陳茂波將在多場活動擔任演講嘉賓，並跟與會的各地政商及

金融界領袖會面，介紹香港復常的最新情況和發展機遇，積極宣傳香港的優勢和核心競爭力，並

致力推動雙邊貿易投資及交流。

陳茂波指出，隨著本港加快恢復與內地和全球各地更便捷往還，將為本地經濟提供更大復甦

動力，也讓香港更好發揮連通內地和世界的獨特橋樑角色，把握發展機遇，並為全球經濟發展作

出積極貢獻。（ｃｌ）



