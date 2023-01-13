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13/01/2023 16:37

【香港政情】李律仁續任金發局主席，鄭志剛戴明鈞加入董事會

　　《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日公布金融發展局（金發局）董事會成員的任命，任期
由下周二（１７日）起生效。當中，行政長官已再度委任現任主席李律仁資，並委任韋安祖、丁
晨和馮華健資深大律師為副主席，以及１２位董事會成員，包括兩位新成員戴明鈞和鄭志剛。
　　財經事務及庫務局局長許正宇公布上述任命時表示，金發局就提升香港金融服務業的競爭力
進行的研究、市場推廣及培養人才等工作取得很大的成就。是次任命的成員均為資深專業人士，
具備有關各金融範疇的全面均衡知識，有信心董事會在主席及三位副主席的領導下，會帶領金發
局進一步鞏固環球持份者對香港作為國際金融中心的信心。
　　許正宇亦向卸任的金發局董事會成員黃子遜、Ｄｏｎａｌｄ　Ｐｅｒｒｙ　Ｋａｎａｋ及黃
元山致意，感謝他們過去對金發局作出的貢獻。
　　金發局於２０１３年由香港特別行政區政府成立，為一個高層次及跨界別的諮詢機構，旨在
就如何推動香港金融業的更大發展及金融產業策略性發展路向，徵詢業界並提出建議。為了讓金
發局在履行其職能時更具靈活性，金發局在２０１８年９月註冊成為擔保有限公司。（ｃｌ）

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