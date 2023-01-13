【通關復常】撲熱息痛藥在港供應穩定，每人合理購買量最多６０粒

《經濟通通訊社１３日專訊》政府發言人表示，含「撲熱息痛」

（Ｐａｒａｃｅｔａｍｏｌ）成分的藥物在本港整體供應維持穩定，市民不需要囤積有關藥物。

任何人售賣或轉售新冠口服藥物，包括無償供應，均屬違法。

當局指，除了醫生建議外，在零售層面供應含「撲熱息痛」藥物予顧客以紓緩疼痛及發燒症

狀時，每人的合理分量應不多於６０粒藥片（一般用於１２歲或以上人士）或３００毫升藥水（

一般用於１２歲或以下兒童）。衞生署知悉藥物零售商（包括港九藥房總商會成員及各大型連鎖

藥物零售商）在供應藥物時，會參考此合理分量。

另外，政府發言人提醒市民，現時兩款已註冊的新冠口服藥物（帕克斯洛維德「

Ｐａｘｌｏｖｉｄ」及莫納皮拉韋「Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ」），只可向公私營醫療機構及

醫生供應，病人只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購以及向市

民銷售有關口服藥物。醫生只會按治療需要向確診病人處方有關藥物。一般而言，一名新冠病人

只會獲處方一個新冠口服藥療程（一個療程來說，帕克斯洛維德「Ｐａｘｌｏｖｉｄ」含有３０

粒藥片；而莫納皮拉韋「Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ」則含有４０粒膠囊）。市民若在診症後獲

處方新冠口服藥物，應按醫生指示服用，並完成整個療程。任何人非法管有、售賣或轉售新冠口

服藥物，包括無償供應，均屬違法；一經定罪，每項罪行最高可處罰款１０萬元及監禁兩年。

（ｃｌ）

