  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2023 17:14

【通關復常】撲熱息痛藥在港供應穩定，每人合理購買量最多６０粒

　　《經濟通通訊社１３日專訊》政府發言人表示，含「撲熱息痛」
（Ｐａｒａｃｅｔａｍｏｌ）成分的藥物在本港整體供應維持穩定，市民不需要囤積有關藥物。
任何人售賣或轉售新冠口服藥物，包括無償供應，均屬違法。
　　當局指，除了醫生建議外，在零售層面供應含「撲熱息痛」藥物予顧客以紓緩疼痛及發燒症
狀時，每人的合理分量應不多於６０粒藥片（一般用於１２歲或以上人士）或３００毫升藥水（
一般用於１２歲或以下兒童）。衞生署知悉藥物零售商（包括港九藥房總商會成員及各大型連鎖
藥物零售商）在供應藥物時，會參考此合理分量。
　　另外，政府發言人提醒市民，現時兩款已註冊的新冠口服藥物（帕克斯洛維德「
Ｐａｘｌｏｖｉｄ」及莫納皮拉韋「Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ」），只可向公私營醫療機構及
醫生供應，病人只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購以及向市
民銷售有關口服藥物。醫生只會按治療需要向確診病人處方有關藥物。一般而言，一名新冠病人
只會獲處方一個新冠口服藥療程（一個療程來說，帕克斯洛維德「Ｐａｘｌｏｖｉｄ」含有３０
粒藥片；而莫納皮拉韋「Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ」則含有４０粒膠囊）。市民若在診症後獲
處方新冠口服藥物，應按醫生指示服用，並完成整個療程。任何人非法管有、售賣或轉售新冠口
服藥物，包括無償供應，均屬違法；一經定罪，每項罪行最高可處罰款１０萬元及監禁兩年。
（ｃｌ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/01/2023
《神州經脈》貿易數據續低迷　滬指周升1%外資掃貨　人幣半年高
人氣文章財經熱話13/01/2023
《嚟緊炒D乜》威馬汽車借殼APOLLO上市　升上1銀先叫合理
人氣文章財經熱話13/01/2023
【復常炒D乜】銀行齊唱好經濟匯控創10個月高　富瑞升評級目標可追入？
人氣文章財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升　行業有望復甦可早作部署？
人氣文章財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
人氣文章財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金